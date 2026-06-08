Стороны обсудят развитие двусторонних отношений, а также региональные и глобальные вопросы

Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес посетит Турцию по приглашению Эрдогана Стороны обсудят развитие двусторонних отношений, а также региональные и глобальные вопросы

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес сегодня посетит Турцию по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщил глава Управления по связям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети турецкой компании NSocial.

По его словам, в ходе переговоров стороны рассмотрят многоплановые отношения между Турцией и Венесуэлой и обсудят шаги по дальнейшему углублению сотрудничества.

Дуран отметил, что на встречах также состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.