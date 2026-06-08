Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес посетит Турцию по приглашению Эрдогана

Merve Yıldızalp Yormaz, Elmira Ekberova
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес сегодня посетит Турцию по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщил глава Управления по связям при администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в соцсети турецкой компании NSocial.
По его словам, в ходе переговоров стороны рассмотрят многоплановые отношения между Турцией и Венесуэлой и обсудят шаги по дальнейшему углублению сотрудничества.
Дуран отметил, что на встречах также состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным вопросам.