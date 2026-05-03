Визит Макрона в Армению: усиление стратегического партнерства и европейский вектор Еревана В повестке визита - подписание документа о стратегическом партнерстве и расширение взаимодействия

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению с государственным визитом 3-5 мая. Визит проходит на фоне меняющейся геополитической динамики на Южном Кавказе, где Ереван стремится диверсифицировать внешнеполитические связи и укрепить партнерство с Европой.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, в рамках визита президент Франции примет участие в саммите Европейского политического сообщества, который пройдет в Ереване 4 мая, а уже 5 мая начнется государственный визит Макрона. Также в ходе визита состоятся встречи французского лидера с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Армении Ваагном Хачатуряном.

Кроме того, президент Франции в сопровождении премьер-министра Армении планирует посетить город Гюмри, где почтит память жертв землетрясения 1988 года.

Пашинян и Макрон, как ожидается, будут присутствовать в Гюмри на концерте под названием «Музыкальный мост: Армения — Франция».

Стоит отметить, что французский лидер уже посещал Армению один раз — в октябре 2018 года для участия в саммите Франкофонии в Ереване.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в рамках церемонии открытия нового здания посольства Армении в Париже ранее заявил, что визит Макрона в республику «станет одной из важнейших вех» в истории двусторонних отношений между странами.

При этом ключевой составляющей визита президента Франции в Армению станет подписание документа о стратегическом партнерстве.

«Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Армению с государственным визитом. У нас большая повестка по развитию отношений с Францией. В рамках визита будет подписан документ о стратегическом партнерстве между Арменией и Францией», - сказал замглавы армянского МИД Ваан Костанян.

По его словам, также будут подписаны другие документы по сотрудничеству в различных областях, в том числе в сфере образования, военно-технического сотрудничества и искусственного интеллекта.

Предпосылки визита: геополитический разворот Армении

Одной из ключевых предпосылок визита Макрона можно назвать постепенный разворот Армении в сторону Европы.

В последние годы Ереван активизировал взаимодействие с Европейским союзом (ЕС) и заявил о намерении углублять интеграцию, вплоть до обсуждения перспектив членства.

Отношения между ЕС и Арменией строятся на Соглашении о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), вступившем в силу в 2021 году, а также на Стратегической повестке партнерства ЕС–Армения, принятой в декабре 2025 года на заседании Совета партнерства. Европейский союз остается ключевым партнером Армении в реализации реформ, а также в развитии торговли и инвестиций.

26 марта 2025 года депутаты парламента Армении приняли закон о начале процесса вступления республики в Европейский союз. Пашинян отмечал, что такой шаг не будет означать автоматического запуска процесса присоединения к сообществу, поскольку данный вопрос требует вынесения на референдум. Глава МИД Мирзоян, в свою очередь, пояснял, что инициатива, касающаяся закона, исходила от граждан и собрала необходимое число подписей.

Кроме того, между Францией и Арменией активно ведутся переговоры по вопросу либерализации визового режима. Данный диалог между Брюсселем и Ереваном официально стартовал 9 сентября 2024 года.

14 июля 2025 года Пашинян встретился с председателем Европейского совета Антониу Коштой и председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен с целью подтверждения и развития партнерства между Арменией и ЕС.

21 апреля 2026 года Совет ЕС принял решение о размещении в Республике новой гражданской миссии (EUPM Armenia), которая, согласно заявлению армянского МИД «направлена на поддержку укрепления демократической устойчивости Республики Армения, противодействие гибридным угрозам, в том числе усилиям по борьбе с дезинформацией, кибератаками и незаконными финансовыми потоками». EUPM Armenia (Партнерская миссия ЕС в Армении) является второй гражданской миссией ЕС, которая действует отдельно от уже существующей Миссии ЕС в Армении (EUMA), созданной в 2023 году.

Европейский союз также остается крупнейшим донором Армении. В рамках плана устойчивости и роста на 2024–2027 годы предусматривается финансирование в размере 270 млн евро, направленное на поддержку реформ и развитие экономики. С 2024 года ЕС дополнительно выделил 30 млн евро через Европейский фонд мира для поддержки ВС Армении и повышения защиты гражданского населения в кризисных ситуациях.

Дополнительным фактором сближения с ЕС стало изменение баланса сил в регионе после второй Карабахской войны и охлаждения отношений Армении с Россией, что подтолкнуло Ереван к поиску новых гарантий безопасности и внешнеполитических опор.

В 2024 году Пашинян заявил, что Армения заморозила свое участие в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В декабре 2025 года армянский премьер отмечал, что отношения Армении и ОДКБ прошли «точку невозврата». «Членство Армении в ОДКБ, как вы знаете, заморожено, и шаги в направлении активизации не будут предприняты. Это зафиксировано в нашей предвыборной программе», - сказал Пашинян уже в 2026 году.

Несмотря на охлаждение в отношениях с Москвой, на долю России по-прежнему приходится более одной трети всего внешнеторгового оборота Армении. Кроме того, сохраняются также тесные связи с Москвой и в энергетической сфере. В частности, Мецаморская АЭС находится под управлением российской госкорпорации «Росатом», а ядерное топливо для станции поставляется из России. При этом Ереван все чаще сигнализирует о намерении перейти на западные ядерные технологии, объясняя это стремлением к диверсификации и энергетическому суверенитету.

Отношения между Францией и Арменией

Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад назвал «уникальными» сложившиеся отношения между двумя странами.

«У Франции всегда были крепкие отношения с Арменией, особенно в последние годы, в неспокойные времена войн и кризисов. Франция уже расширила уровень сотрудничества с Арменией в оборонной сфере – в плане как поставок вооружений, так и предоставления консультаций. Мы направили в наше посольство в Ереване своего военного атташе. Для президента Макрона это одно из приоритетных направлений», - сказал Аддад в интервью одной из местных онлайн-платформ.

По его словам, «Франция и Европа будут поддерживать Армению на пути регионального развития, и на пути мира и нормализации отношений с соседями, а также в развитии транспортных проектов, включая железные дороги». «В этой сфере намечены амбициозные проекты, и Франция будет в них участвовать. Они помогут Армении лучше сотрудничать с соседними странами. Мы будем и дальше поддерживать эти проекты – ради успешного будущего Армении и Европы», - указал Аддад.

Кроме того, между двумя странами исторически сложились тесные связи, включая наличие крупной армянской диаспоры во Франции, насчитывающей до 750 тыс. человек, а также активное политическое взаимодействие с момента установления дипотношений в 1992 году.

Политический контекст: «европеизация» Южного Кавказа

Стоит отметить, что визит Макрона проходит в момент, когда Армения становится площадкой для масштабных международных мероприятий. Наряду с саммитом Европейского политического сообщества, в Ереване запланирован первый саммит Армения–ЕС.

Европейское политическое сообщество (ЕПС) было создано по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в качестве платформы для политического диалога по вопросам мира и безопасности на континенте, а также для сотрудничества между странами-членами Европейского союза и странами, не входящими в сообщество. ЕПС объединяет 27 стран- членов ЕС и около 20 стран - партнеров, в том числе Великобритания, Украина, страны Западных Балкан, Молдова, Армения, Азербайджан и Грузия.

Первый саммит Европейского политического сообщества состоялся в октябре 2022 года в Праге. На сегодняшний день состоялось уже семь подобных встреч. Восьмой саммит сообщества пройдет в Ереване под девизом: «Строим будущее: единство и стабильность в Европе». Мероприятие соберет на своей площадке лидеров со всего континента, которые обсудят пути углубления сотрудничества и координации усилий в целях укрепления демократической устойчивости, развития связанности, а также повышения экономической и энергетической безопасности.

В ходе брифинга Пашинян заявил, что ждет «всех членов Европейского политического сообщества», в том числе президента Украины Владимира Зеленского.

Встреча пройдет накануне первого в истории двустороннего саммита ЕС—Армения, намеченного на 4–5 мая. Отмечается, что участники встречи обсудят «военные конфликты в Украине и Иране, вопросы создания глобальных транспортных коридоров и процветания на Южном Кавказе». Европейский союз будет представлять председатель Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Армению - премьер Никол Пашинян.

Одной из ключевых тем саммита станет ситуация на Южном Кавказе. Лидеры обсудят прогресс в направлении мира и стабильности, включая процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Ранее в ЕС приветствовали парафирование мирного договора и подписание политической декларации между сторонами как важный шаг к долгосрочному урегулированию конфликта.

По итогам саммита планируется принять совместное заявление, а также подписать ряд документов, направленных на дальнейшее развитие партнерства ЕС—Армения.

Все эти инициативы отражают стремление Брюсселя и европейских столиц укрепить свое присутствие в регионе и оказать поддержку процессу нормализации между Арменией и Азербайджаном.

При этом поддержка Франции играет ключевую роль в укреплении позиций Еревана в диалоге с Евросоюзом и способствует более тесной интеграции Армении в европейские структуры. Париж также активно содействует модернизации армянской армии и предоставляет, в том числе, оборонительное оборудование. Так, по итогам двусторонних стратегических консультаций, состоявшихся в Париже 15-16 декабря, была подписана Программа оборонного сотрудничества между Арменией и Францией до 2026 года. Считается, что подписание соглашения о стратегическом партнерстве в ходе визита Макрона закрепит долгосрочное сотрудничество в политической, экономической и оборонной сферах.

Таким образом, визит французского лидера в Армению выходит за рамки традиционной дипломатии и отражает гораздо более широкий геополитический процесс - усиление европейского присутствия на Южном Кавказе и постепенное перераспределение влияния в регионе.

Кроме того, данный визит может стать важным этапом в вопросе трансформации внешней политики Армении и укрепления ее связей с Западом, а также оказать долгосрочное влияние на архитектуру безопасности региона.