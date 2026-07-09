Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана турецкая внешняя политика вышла за рамки роли регионального игрока и стала одной из влиятельных сил в глобальной системе

Бурханеттин Дуран: Турция со своим интеллектуальным и военным потенциалом играет ключевую роль в сфере обороны Европы Под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана турецкая внешняя политика вышла за рамки роли регионального игрока и стала одной из влиятельных сил в глобальной системе

Руководитель Управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил: «Концепция „НАТО 3.0“, которая определит новые параметры глобальной архитектуры безопасности, нацелена на усиление роли Европы в сфере обороны, при этом Турция, благодаря своему интеллектуальному и военному потенциалу, играет ключевую роль в самом центре этих преобразований».



В своёй публикации в социальной сети NSosyal, посвящённой 36-му саммиту глав государств и правительств стран НАТО, Дуран отметил, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана турецкая внешняя политика вышла за рамки роли регионального игрока и стала одной из влиятельных сил в глобальной системе.



Подчеркнув, что наиболее наглядное проявление этого стратегического положения и завоеванного высокого авторитета было ясно прослеживаемо в ходе исторического процесса, когда Анкара принимала у себя 36-й саммит глав государств и правительств стран НАТО, Дуран продолжил словами:

«Концепция «НАТО 3.0», которая определит новые параметры глобальной архитектуры безопасности, нацелена на усиление роли Европы в сфере обороны, при этом Турция, обладая интеллектуальным и военным потенциалом, играет ключевую роль в самом центре этих преобразований. С одной стороны, Турция укрепляет свою позицию в оборонной промышленности, а с другой — выступает в качестве голоса мировой совести, призывая всех участников взять на себя ответственность за установление мира в Газе и Ливане. Эта воля, воплотившаяся в Анкаре, еще раз подтвердила определяющее положение Турции в мировой дипломатии и ее решимость построить справедливый мировой порядок».



К публикации главы Управления прикреплены фотографии, связанные с саммитом.