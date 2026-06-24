Турция теперь не просто страна, защищающая границы НАТО, а союзник, занимающий центральное положение практически по всем вопросам - заявил глава управления коммуникаций

Бурханеттин Дуран: Турция переместилась из периферии в центр НАТО Турция теперь не просто страна, защищающая границы НАТО, а союзник, занимающий центральное положение практически по всем вопросам - заявил глава управления коммуникаций

Руководитель Управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран заявил: «Турция под руководством президента Турция выходит на первый план в качестве «безопасной гавани» и создает так называемую «турецкую ось»».

Дуран в рамках процесса подготовки 36-го саммита НАТО встретился с представителями СМИ в Анкаре.

Глава Управления, комментируя особое значение саммиту НАТО, который состоится в Анкаре, отметил, что НАТО является одним из самых долговечных и институционально устоявшихся альянсов в области безопасности, существующих с 1949 года. Он подчеркнул, что в истории создавалось множество альянсов для противодействия конкретным угрозам, однако, когда угроза менялась, они либо распадались, либо теряли своё влияние.

«Отличие НАТО заключается в его способности обновляться по мере изменения угроз», — сказал Дуран, пояснив, что НАТО, обеспечивавшее сдерживание советской угрозы во время «холодной войны», после ее окончания взяло на себя новые роли, связанные с ситуацией на Балканах, борьбой с терроризмом и миротворческими миссиями.

По его словам, раньше безопасность в основном рассматривалась через призму границ, армии, танков, самолетов, кораблей и линии фронта: «Сегодня безопасность охватывает также киберпространство, энергетические маршруты, критически важную инфраструктуру, цепочки поставок, общественное мнение, дезинформацию и социальную устойчивость. Сегодня она вновь преобразуется перед лицом традиционной войны, киберугроз, гибридных атак и ядерных рисков. Таким образом, сила НАТО заключается не только в его военном потенциале, но и в способности обновляться на каждом историческом переломном моменте».

Мы видим, что Турция переместилась из периферии в центр НАТО

Дуран в своем выступлении привлек внимание к растущей роли Турции в Альянсе.

«Если в 1952 году, когда Турция вступила в НАТО, она в основном позиционировалась как прифронтовая страна на юго-восточном фланге Альянса, то сегодня мы видим, что эта роль изменилась и Турция в НАТО перешла из периферии в центр. Турция теперь не просто страна, защищающая границы НАТО, а союзник, занимающий центральное положение практически по всем вопросам, касающимся НАТО.

Турция находится в центре концепции «360-градусной безопасности» НАТО. В настоящее время сосредоточение внимания НАТО исключительно на угрозах, исходящих с востока, будет недостатком. Ведь угрозы больше не исходят только из одного направления. Война между Россией и Украиной, геноцид в Газе и напряженность между США и Ираном — это наиболее серьезные кризисы, с которыми НАТО сталкивается на нескольких фронтах».

Отметив, что Турция выступает в качестве фактора, снижающего напряженность в кризисных ситуациях, Дуран пояснил, что подход Турции заключается в том, чтобы не усиливать напряженность, не усугублять конфликт и создавать пространство для дипломатии. Он подчеркнул, что в этом плане Турция выделяется как страна, обладающая сдерживающим потенциалом и способная поддерживать открытыми дипломатические каналы.

Турция стала влиятельным игроком на мировой арене

Подчеркнув, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция стала активным игроком на мировой арене, решительно проявляющим инициативу в урегулировании кризисов, играющим ведущую роль в налаживании дипломатических переговоров, прилагающим усилия для обеспечения регионального и глобального мира и берущим на себя ответственность во многих сферах — от безопасности до гуманитарной помощи, Дуран добавил: «Под руководством президента Турция выходит на первый план как «безопасная гавань» и создавая «турецкую ось»».

Отметив, что Сухопутное командование НАТО находится в Измире, а штаб Корпуса быстрых реагирований НАТО — в Стамбуле, он продолжил словами: «Турецкая морская оперативная группа во главе с кораблём TCG Anadolu приняла участие в учениях НАТО Steadfast Dart-26, которые в 2026 году прошли в Балтийском море. В рамках программы «Воздушная полиция» предусмотрены обязательства в Эстонии (2026 г.), Румынии (2027 г.) и Литве (2028 г.)».

Новая концепция предусматривает создание более способного альянса, в котором бремя расходов распределяется справедливо

Оратор подчеркнул, что 36-й саммит НАТО, который пройдет в Турции, готовящейся в следующем году к празднованию 75-летия членства в НАТО, имеет решающее значение как для будущего альянса, так и для будущего глобальной архитектуры безопасности.

Отметив, что саммит НАТО в Анкаре продемонстрирует дипломатический вес Турции, Дуран отметил:

«Саммит 2026 года в Анкаре — это не просто вопрос проведения мероприятия. Это дипломатическая площадка, демонстрирующая растущий вес Турции в НАТО. Саммит одновременно продемонстрирует военный вклад Турции, её оборонную промышленность, потенциал в области кризисного управления и лидерскую дипломатию. Проведение саммита в Анкаре имеет также сильное символическое значение. Карта безопасности НАТО не должна ориентироваться исключительно на Западную Европу; необходимо учитывать связи с Южной и Восточной Европой, Черным морем и Ближним Востоком. Распределение бремени является одним из основных пунктов повестки дня саммита. Меняющаяся архитектура безопасности побуждает союзников по НАТО пересмотреть свои расходы на оборону. В этом контексте Анкара ставит перед собой цель достичь показателя 3,5+1,5% к концу 2030 года. Новая концепция, обозначенная термином «НАТО 3.0», предполагает создание более способного альянса, в котором бремя распределяется справедливо. Турция поддерживает этот подход с самого начала».

Оборонная промышленность Турции — стратегический мультипликатор сдерживающего потенциала НАТО

По его словам, турецкая оборонная промышленность является фактором, укрепляющим стратегическую автономию Турции и вносящим вклад в общий потенциал НАТО: «Потенциал Турции в этих областях имеет важное значение и для НАТО, поскольку в будущем НАТО потребуются не только военнослужащие, но и производственные мощности, технологическая гибкость и надежность поставок. Рост оборонной промышленности Турции является стратегическим мультипликатором силы не только для нашей национальной безопасности, но и для сдерживающего потенциала НАТО».

Дуран отметил, что Турция рассматривает любое ограничение оборонного потенциала одного из союзников по НАТО как ограничение общей сдерживающей силы всего альянса.

«Форум оборонной промышленности впервые станет частью официальной программы саммита», — заявил Дуран, сообщив, что форум, который в последние 3–4 года проводился в формате параллельного мероприятия в рамках саммита, впервые включен в официальную программу Анкарского саммита.

Состоится встреча министров иностранных дел Стамбульской инициативы по сотрудничеству

Глава Управления добавил, что в рамках Стамбульской инициативы по сотрудничеству, запущенной в 2004 году на саммите НАТО в Стамбуле и включающей Катар, Бахрейн, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты, будет организовано специальное заседание на уровне министров иностранных дел и состоится встреча министров иностранных дел стран-участниц Стамбульской инициативы по сотрудничеству НАТО.

Он добавил, что этом году Турция примет у себя множество международных мероприятий: «28–29 июня в Стамбуле состоится Саммит парламентариев НАТО, а осенью в Анкаре — 13-я совещание глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), а в октябре и ноябре в Анталье пройдут 77-й Международный космический конгресс и Конференция сторон Рамочного конвенции ООН об изменении климата (COP-31)».