Турция на каждом этапе демонстрирует решимость и уверенность - глава Управления по коммуникациям при президенте Турции Бурханеттин Дуран

Бурханеттин Дуран: Мы сильны вместе, вместе мы - Турция Турция на каждом этапе демонстрирует решимость и уверенность - глава Управления по коммуникациям при президенте Турции Бурханеттин Дуран

Турция, опираясь на общее историческое наследие, единство и солидарность общества, уверенно движется к сильному будущему. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям при президенте Турции Бурханеттин Дуран в видеосообщении, опубликованном в соцсети NSosyal.

«Мы - представители большой истории, которая тянется от глубокого прошлого к светлому будущему. Мы сильны вместе, вместе мы - Турция. Потому что в рамках видения «сильной Турции» нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана, какими бы разными ни были наши города и наши цвета, мы становимся единым сердцем ради общей цели», - сказал Дуран.

По его словам, Турция на каждом этапе демонстрирует решимость и уверенность — от Национального технологического рывка и успехов в оборонной промышленности до солидарности, проявленной после землетрясений, и международных достижений страны.

«На каждом шаге под руководством нашего лидера мы становимся более решительными и смелыми. Наше братство - наша самая неприступная крепость, а наше единство - наша самая большая сила», - отметил Дуран.