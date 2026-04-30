Бурханеттин Дуран: Вмешательство Израиля в отношении Глобальной флотилии «Сумуд» - явное нарушение права

Израиль этим вмешательством продемонстрировал, что занимается пиратством в международных водах, - глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции

Вмешательство Израиля в международных водах в отношении Глобальной флотилии «Сумуд», направлявшейся с целью доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, является явным нарушением права и неприемлемым нападением. Об этом заявил глава Управления коммуникаций при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

«Нацеливание на эту инициативу, которая является совестью гражданского общества, представляет собой угрозу не только усилиям по оказанию помощи, но и общим ценностям человечества. Израиль этим вмешательством продемонстрировал, что занимается пиратством в международных водах», - написал Дуран в соцсети турецкой платформы NSosyal.

Глава Управления коммуникаций подчеркнул, что «мировое сообщество не должно оставаться безмолвным перед лицом этой безрассудностью и должно занять четкую позицию в поддержку права, справедливости и свободы судоходства».

«Ситуация с нашими гражданами и другими пассажирами, находящимися на борту флотилии, внимательно отслеживается в координации с соответствующими странами», - отметил он.