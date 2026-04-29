Беларусь и Танзания договорились о расширении партнерства по всему спектру направлений Глава МИД Беларуси Максим Рыженков провел встречу с премьер-министром Танзании Мвигулу Нчембой

Глава МИД Беларуси Максим Рыженков провел встречу с премьер-министром Танзании Мвигулу Нчембой в рамках официального визита в африканскую страну.

Как сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства, стороны констатировали высокий уровень политического взаимодействия между Беларусью и Танзанией и необходимость его конвертации в практические результаты в торгово-экономической сфере.

Отмечена важность интенсификации двустороннего сотрудничества во всех отраслях, в первую очередь в области экономики с целью организации поставок товаров, востребованных в обеих странах.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства передал послание президента Республики Беларусь Александра Лукашенко в адрес Президента Танзании Самии Сулуху Хасан с приглашением посетить Беларусь с официальным визитом в удобное время.

Собеседники отметили необходимость расширения договорно-правовой базы двустороннего сотрудничества с акцентом на создании практических механизмов совместной работы в конкретных сферах: сельском хозяйстве, промышленности, фармакологии, ветеринарии и образовании.

Обсуждены вопросы организации совместных мероприятий экономического характера, бизнес-форумов, регулярных контактов деловых кругов.

В ходе встречи глава правительства Танзании определил ряд перспективных направлений двустороннего сотрудничества, по которым даны соответствующие указания и поручения уполномоченным ведомствам для незамедлительной отработки с белорусскими заинтересованными.

Премьер-министр Танзании пригласил своего белорусского коллегу Александра Турчина посетить Танзанию с визитом до конца текущего года.

В рамках визита Максим Рыженков также провел встречу с министром иностранных дел и восточноафриканского сотрудничества Танзании Махмудом Табитом Комбо.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки дня. Отмечена необходимость создания совместной торговой комиссии для разработки алгоритмов кратного увеличения взаимного товарооборота, вывода в практическую стадию реализации потенциальных совместных проектов в таких областях, как механизация сельского хозяйства, обеспечение продовольственной безопасности, образование, поставка удобрений и логистика, с акцентом на грузовых авиаперевозках и использовании портовой инфраструктуры.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил необходимость концентрации практических усилий на достижении сбалансированной двусторонней торговли и организации прямых каналов поставок товаров и услуг.

Кроме того, собеседники отметили схожесть позиций двух стран на международной арене и выразили готовность к дальнейшей взаимной поддержке на площадках международных организаций, в том числе по антиколониальной тематике.



Обсуждены предстоящие мероприятия в рамках празднования в мае текущего года 30-летия со дня установления дипломатических отношений между Беларусью и Танзанией. Рассмотрен график предстоящих визитов на высшем и высоком уровнях. Рыженков пригласил Комбо посетить Минск с ответным визитом.

В ходе встречи главы МИД Беларуси с министром образования, науки и технологий Танзании Адольфом Мкендой обсждены вопросы дальнейшего расширения практики выделения белорусских государственных грантов на обучение, а также увеличения общего числа танзанийских студентов в белорусских вузах, в том числе путем научно-образовательных обменов для обеспечения подготовки кадров, включая специалистов в области африканистики.

Достигнуты договоренности об организации визита в Беларусь танзанийской делегации на уровне руководства Министерства образования, науки и технологий с участием представителей высших учебных заведений Танзании для ознакомления с белорусской системой высшего образования.

На переговорах Рыженкова с Министром животноводства и рыболовства Танзании Баширу Алли Какурвой стороны обсудили вопросы трансфера белорусских технологий в областях селекции и ветеринарии, а также организации визита представителей аграрного сектора Танзании в Беларусь на выставку «Белагро-2026» в целях расширения сотрудничества в сферах животноводства, аквакультуры и биотехнологий, включая поставки белорусских кормов для животных и рыбы.

Танзанийская сторона выразила заинтересованность в белорусских технологиях производства ветеринарных вакцин, поставках биоактивных добавок для нужд животноводства, а также селекции генетического материала крупного рогатого скота.

В ходе официального визита Министра иностранных дел Беларуси подписаны меморандумы о сотрудничестве между Национальным центром поддержки экспорта Беларуси и Торгово-промышленной палатой Танзании, Центром по развитию торговли Танзании, Фондом частного сектора Танзании, призванные укрепить двусторонние деловые контакты, содействовать организации и проведению мероприятий экономического характера на территории двух стран.