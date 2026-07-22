Анкара осудила угрозы хуситов ввести морскую блокаду Саудовской Аравии

Анкара осуждает угрозы йеменского движения «Ансаруллах» (хуситы) установить морскую блокаду Саудовской Аравии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Осуждаем угрозы хуситов установить морскую блокаду в отношении Саудовской Аравии и подтверждаем нашу солидарность с этой страной»,-говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

В МИД Турции подчеркнули необходимость скорейшего прекращения действий и заявлений, ставящих под угрозу безопасность судоходства и свободу навигации в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе, а также наносящих ущерб морским перевозкам и международной торговле.

«Мы вновь призываем воздерживаться от любых действий, способных еще больше обострить и без того напряженную обстановку регионе», - говорится в заявлении.