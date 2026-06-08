Анкара и Тегеран обсудили эскалацию в регионе

Tuğba Altun, Abdulrahman Yusupov, Ekip
08 Июня 2026•Обновить: 08 Июня 2026
Министр иностранных дел Ирана Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
Об этом сообщают источники в турецком МИД.
Стороны обсудили текущую эскалацию в регионе и последние события в продолжающихся переговорах между Ираном и США.
Несмотря на действующий режим прекращения огня, в воскресенье, 7 июня, армия Израиля нанесла авиаудар по району Дахия в столице Ливана Бейруте. Тегеран отреагировал на действия Тель-Авива, заявив о намерении нанести ответный удар.
ВС Ирана сообщили, что авиабаза Рамат-Давид, служащая штаб-квартирой израильских атак на Ливан, была поражена баллистическими ракетами.