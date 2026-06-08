Анкара и Тегеран обсудили эскалацию в регионе Главы МИД Турции и Ирана провели телефонный разговор

Министр иностранных дел Ирана Хакан Фидан провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Об этом сообщают источники в турецком МИД.

Стороны обсудили текущую эскалацию в регионе и последние события в продолжающихся переговорах между Ираном и США.

Несмотря на действующий режим прекращения огня, в воскресенье, 7 июня, армия Израиля нанесла авиаудар по району Дахия в столице Ливана Бейруте. Тегеран отреагировал на действия Тель-Авива, заявив о намерении нанести ответный удар.

ВС Ирана сообщили, что авиабаза Рамат-Давид, служащая штаб-квартирой израильских атак на Ливан, была поражена баллистическими ракетами.