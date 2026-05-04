Анкара и Осло обсудили двустороннее сотрудничество

Harun Kutbe, Abdulrahman Yusupov
04 Май 2026•Обновить: 04 Май 2026
Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз провел встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Об этом политик сообщил в своем аккаунте в соцсети турецкой платформы Nsosyal.
Переговоры состоялись на полях саммита Европейского политического сообщества, который проходит в столице Армении Ереване.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая текущее состояние двусторонних отношений и торгово-экономические связи.
Затронуты темы сотрудничества в сфере туризма, инвестиций, энергетики, науки и технологий, оборонной промышленности и борьбы с терроризмом.
«Турция придает большое значение развитию всестороннего сотрудничества с Норвегией. Я благодарен премьер-министру за его конструктивный подход и вклад в наше сотрудничество», - написал Йылмаз.