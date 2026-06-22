Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с государственным визитом в Азербайджан

Азербайджан и Туркменистан подписали ряд документов Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с государственным визитом в Азербайджан

В понедельник, 22 июня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоялась церемония обмена документами, подписанными между двумя странами.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, главы государства подписали Совместное заявление.

22 июня с участием Ильхама Алиева и Сердара Бердымухамедова в онлайн-формате состоялась церемония передачи в дар нефтяного танкера «Достлуг». Нефтяной танкер «Достлуг», переданный в дар Азербайджаном Туркменистану, был построен на Бакинском судостроительном заводе. Его общая длина составляет 141 метр, ширина - 16,9 метра, осадка - 4,54 метра.

22 июня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл с государственным визитом в Азербайджанскую Республику.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Туркменистана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица.