Азербайджан и Сербия обсудили военное сотрудничество

Abdulrahman Yusupov
10 Июня 2026•Обновить: 10 Июня 2026
Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с официальным визитом в Республике Сербия.
Как сообщили в Министерстве обороны АР, Закир Гасанов встретился с коллегой из Сербии Братиславом Гашичем.
В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, были обсуждены вопросы региональной безопасности и ряд других тем, представляющих взаимный интерес.
В рамках визита запланировано участие министра обороны в «Дне высокопоставленного наблюдателя» на международных тактических учениях Platinum Wolf – 2026, проводимых близ города Буяновац.