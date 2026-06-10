Азербайджан и Сербия обсудили военное сотрудничество Министр обороны Азербайджана совершает официальный визит в Сербию

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов находится с официальным визитом в Республике Сербия.

Как сообщили в Министерстве обороны АР, Закир Гасанов встретился с коллегой из Сербии Братиславом Гашичем.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, были обсуждены вопросы региональной безопасности и ряд других тем, представляющих взаимный интерес.

В рамках визита запланировано участие министра обороны в «Дне высокопоставленного наблюдателя» на международных тактических учениях Platinum Wolf – 2026, проводимых близ города Буяновац.