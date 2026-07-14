Администрация президента: FETÖ представляет угрозу всем странам, где действует Глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран обратился к участникам панели «10-я годовщина 15 июля: Воля наша, победа наша»

Террористическая организация FETÖ представляет собой угрозу не только для национальной безопасности Турции, но и для всех государств, на территории которых она ведет деятельность. Об этом заявил глава Управления по коммуникациям при Администрации президента Турции Бурханеттин Дуран в видеообращении к участникам панели «10-я годовщина 15 июля: Воля наша, победа наша».

По словам Дурана, в ночь попытки переворота 15 июля 2016 года турецкий народ определил будущее страны, а победа над мятежниками стала возможной благодаря решительной и независимой политической позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, проявленной с самого начала событий.

«Мы ожидаем, что наши друзья будут рядом с нами и проявят чувство солидарности в борьбе со структурами, посягающими на суверенитет нашего народа и нашу демократию. Ведь FETÖ - это не только проблема национальной безопасности Турции. FETÖ представляет собой явную угрозу для каждой страны, где ведет свою деятельность», - подчеркнул Дуран.