Instagram занял второе место по объему интернет-трафика с долей 16%

YouTube стал лидером по объему интернет-трафика среди видеоплатформ Instagram занял второе место по объему интернет-трафика с долей 16%

В первом квартале года пользователи в Турции чаще всего проводили время в интернете за просмотром видео. На YouTube пришлось 40,6% общего интернет-трафика.

Согласно данным, собранным корреспондентом «Анадолу» из «Квартального отчета о рыночных показателях сектора электронных коммуникаций Турции», подготовленного Управлением информационных технологий и связи Турции (BTK), пользователи проводили значительную часть времени в интернете в социальных сетях.

Анализ интернет-привычек пользователей показал, что в первом квартале года онлайн-платформа для обмена видео YouTube с большим отрывом заняла первое место по объему общего интернет-трафика.

За первые три месяца года 40,6% общего интернет-трафика пришлось на YouTube. За ним последовал Instagram с показателем 16%.

Эти данные показали, что пользовательское потребление в значительной степени сосредоточено на просмотре видеоконтента.

Instagram лидирует в сфере мгновенных сообщений

При анализе интернет-трафика по категориям выяснилось, что среди стриминговых приложений, первое место также занял YouTube.

YouTube, занявший первое место с долей 57,4%, опередил Instagram с 17,4%, TikTok с 5,6% и Netflix с 5,5%.

В категории instant messaging, то есть мгновенных сообщений, которыми люди пользуются для общения, самым распространенным приложением стал Instagram с долей 58,5%. Facebook занял второе место с показателем 26,4%.

В списке самых используемых приложений для мгновенных сообщений WhatsApp расположился на третьем месте с 7,3%, а Telegram — на четвертом с 6,2%.

Данные также показали, что пользователи в сфере мгновенных сообщений чаще выбирают приложения на базе социальных сетей, тогда как традиционные мессенджеры используются более ограниченно.

Для голосовых звонков через интернет чаще выбирали WhatsApp

В категории online games, то есть онлайн-игр, самой распространенной платформой стала PlayStation с долей 25,4%.

За PlayStation следуют Steam с 24,1%, PUBG с 9,2% и League of Legends с 6,7%.

В категории VoIP, то есть голосовых звонков через интернет, самым распространенным приложением с большим отрывом стал WhatsApp. На него пришлось 61,2% общего трафика в этой категории, что обеспечило приложению лидерство в данном сегменте.