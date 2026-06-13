Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, несколько генеральных прокуроров штатов начали проверку практик OpenAI

WSJ: Генпрокуроры ряда штатов США инициировали расследование в отношении OpenAI Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, несколько генеральных прокуроров штатов начали проверку практик OpenAI

Группа генеральных прокуроров американских штатов начала расследование в отношении компании OpenAI на фоне опасений, связанных с использованием данных и безопасностью пользователей.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, несколько генеральных прокуроров штатов начали проверку практик OpenAI.

Согласно информации издания, прокуратура штата Нью-Йорк направила компании повестку с требованием предоставить документы и сведения, касающиеся безопасности пользователей, рекламной деятельности, взаимодействия с пользователями, обработки потребительских данных, политики в отношении детей и пожилых людей, а также работы моделей искусственного интеллекта.

В комментарии для WSJ представитель OpenAI заявил, что компания серьезно относится к озвученным генеральными прокурорами вопросам и намерена сотрудничать с властями в рамках расследования.

В начале июня Флорида стала первым американским штатом, подавшим иск против OpenAI и генерального директора компании Сэма Альтмана.

В исковом заявлении утверждалось, что OpenAI сознательно вывела на рынок продукт, который может представлять риск для пользователей, проигнорировав соответствующие предупреждения.