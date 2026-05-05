TEKNOFEST «Голубая Родина» пройдет 27–30 августа в Коджаэли

Фестиваль TEKNOFEST «Голубая Родина», организованный под эгидой Фонда «Технологическая команда Турции» (Фонд T3) при сотрудничестве с Министерством промышленности и технологий и Министерством национальной обороны, в этом году пройдет с 27 по 30 августа на территории Командования верфи Гёльджюк в Коджаэли.



В сообщении, опубликованном на странице T3 Vakfı в социальной сети NSosyal, говорится: «TEKNOFEST Mavi Vatan в этом году пройдет 27-30 августа 2026 года на базе командования верфи Гёльджюк. Мы объединяем экосистемы технологий, обороны и морского дела на одном направлении. Ждем всех».



Мероприятие, являющееся отражением концепции «Национального технологического прорыва» в морской сфере, в прошлом году прошло 28–31 августа на базе Командования Стамбульской верфи.



В рамках мероприятия, посвященного морским и подводным технологиям, были проведены соревнования по беспилотным подводным системам, подводным ракетам и беспилотным морским аппаратам, а также были представлены ведущие корабли турецкого TCG Anadolu и TCG İstanbul.