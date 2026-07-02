Спустя год после покупки Piaggio Aerospace мы выполнили и превзошли все данные обещания - гендиректор Baykar Халук Байрактар

Piaggio добилась с Baykar результатов сверх взятых обязательств Спустя год после покупки Piaggio Aerospace мы выполнили и превзошли все данные обещания - гендиректор Baykar Халук Байрактар

За год после приобретения итальянской авиационной компании Piaggio Aerospace турецкая технологическая компания Baykar добилась результатов, превышающих ранее взятые обязательства в сферах финансов, инвестиций, занятости и производства.

Согласно заявлению Piaggio Aerospace, за период после заключения сделки с Baykar в компании произошли значительные изменения.

После завершения процесса приобретения Piaggio Aerospace компанией Baykar 30 июня 2025 года итальянская авиационная фирма с 1 июля 2025 года начала работать под названием Baykar Piaggio Aerospace SpA. За это время компания восстановила операционную стабильность, сохранила трудовой коллектив, утвердила новый промышленный план и запустила масштабный процесс обновления продукции и бренда. Эти шаги были поддержаны инвестициями акционера, которые уже превысили обязательства, данные в момент покупки.

Baykar обеспечила приток денежных средств, значительно превышающий изначально запланированный до апреля объем. Эти средства были направлены на продолжение операций, модернизацию продукции, сохранение занятости и финансирование более глубокого, чем ожидалось, процесса восстановления. При этом компания полностью выполнила свои обязательства.

В частности, вместо обещанного сохранения около 675 рабочих мест численность сотрудников Piaggio к апрелю достигла 677 человек за счет новых наймов на места сотрудников, покинувших компанию по собственному желанию. В этот период Baykar одновременно выступала в роли стратегического инвестора, источника финансирования трансформации, промышленного партнера и гаранта занятости в итальянской авиационной отрасли.

Гендиректор Baykar и председатель совета директоров Piaggio Aerospace Халук Байрактар заявил, что спустя год после приобретения Piaggio Aerospace компания выполнила и превзошла все взятые на себя обязательства, сохранила рабочие места и инвестировала больше обещанного.

По его словам, новый промышленный план должен дать 140-летней компании новую идентичность, перспективы развития и обеспечить ей успешное будущее.

Самолет P.180 получил новую жизнь

28 февраля компания представила новую фирменную идентичность Avanti Next и объявила о запуске Avanti NX - новейшей версии легендарного двухмоторного турбовинтового самолета P.180 Avanti.

В марте совет директоров Piaggio Aerospace утвердил новый промышленный план, определяющий путь к стабильности и росту. В рамках масштабного развития платформы специальная версия P.180 в 2026 году получила название Mantide.

На фоне растущего спроса и возобновившегося интереса к P.180 компания Baykar обозначила четкую цель - увеличить производство до 20–25 самолетов в год, используя существующие мощности, инфраструктуру и возможности цепочки поставок.

На этапе стабилизации производство продолжалось без перебоев. Благодаря активному управлению цепочкой поставок, унаследованной после многих лет недостаточных инвестиций, будущее P.180 было обеспечено.

В заявлении отмечается, что будущие промышленные проекты будут оцениваться с учетом рыночного спроса и условий. Сертифицированные EASA возможности Piaggio Aerospace в области проектирования, производства и технического обслуживания создают прочную базу для возможной будущей производственной деятельности в составе группы Baykar. При этом компания сохраняет приверженность независимой гражданской авиации и операциям по техническому обслуживанию.

Рост в сфере двигателей, техобслуживания и послепродажного сервиса

После приобретения подразделение двигателей компании также продемонстрировало уверенные результаты. Оно заключило пакеты работ, которые начнут приносить выручку с конца 2026 года, а также продвинуло переговоры по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту двигателей с итальянскими и международными заказчиками по девяти активным моторным программам.

Текущая деятельность включает поддержку двигателей в рамках MRO для парка самолетов MB-339 ВВС Италии, вертолетов CH-47 Chinook и A129 Mangusta Сухопутных войск Италии, а также производство компонентов для двигателя F135 истребителя F-35.

В области технического обслуживания самолетов Piaggio Aerospace продолжает поддерживать парк P.180 по контрактам с государственными структурами Италии, а также реализует план роста в сфере послепродажного обслуживания.

В рамках этого плана соглашение о создании склада запасных частей в США подошло к завершающей стадии, а число специалистов в команде организации технического обслуживания в Пратика-ди-Маре, расположенной в Риме, было увеличено с 8 до 16 человек.