Первый этап плана, как ожидается, продлится до 2028 года и обойдется в 10 млрд долларов

NASA ускоряет план по созданию постоянной базы на Луне Первый этап плана, как ожидается, продлится до 2028 года и обойдется в 10 млрд долларов

Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выплатит 590 млн долларов трем частным компаниям за доставку научного оборудования и грузов в рамках планов по созданию постоянного поселения на поверхности Луны.

По данным CNN, NASA последовательно продолжает реализацию своей стратегии, которая предусматривает доставку на Луну посадочных аппаратов, ракет, луноходов и других логистических объектов.

На пресс-конференции, проведенной NASA накануне, было заявлено, что три частные компании - Astrobotic, Firefly и Intuitive Machines получат в общей сложности 590 млн долларов за доставку научного оборудования и грузов на поверхность Луны.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор программы лунной базы Карлос Гарсия-Галан сообщил, что эти соглашения являются частью «первого этапа» плана, направленного на создание постоянного поселения.

Ожидается, что первый этап плана по созданию постоянной базы на поверхности Луны продлится до 2028 года и обойдется в 10 млрд долларов.

На последующих этапах, рассчитанных на период после 2030 года, планируется строительство первых герметичных жилых модулей на Луне и установка энергетических генераторов.

- Сбои у частных партнеров осложняют график

Несмотря на планы NASA, у частных компаний, с которыми ведется сотрудничество, наблюдаются серьезные операционные сбои.

В мае на стартовой площадке произошел взрыв беспилотной ракеты New Glenn, принадлежащей космической компании Blue Origin американского бизнесмена Джеффа Безоса. В результате под вопросом оказался график отправки крупного роботизированного посадочного аппарата Blue Moon к южному полюсу Луны, запланированной на этот год.

Представитель NASA Гарсия-Галан заявил, что при необходимости ведомство ищет альтернативные варианты для запуска аппарата Blue Moon с помощью другой ракеты-носителя.

Глава NASA Джаред Айзекман ранее заявлял, что агентство будет активно участвовать в устранении препятствий, с которыми сталкиваются частные партнеры, и не намерено просто ждать развития событий.

- Политическая поддержка и бюджет в 30 млрд долларов

Ожидается, что общая стоимость масштабного проекта лунной базы достигнет 30 млрд долларов. Этот бюджет является ключевой частью программы Artemis, на которую уже было потрачено 100 млрд долларов и в рамках которой в апреле был проведен испытательный пилотируемый полет к Луне.

Конгресс США оказывает проекту полную поддержку, стремясь сохранить технологическое превосходство в космической гонке с Китаем. При этом администрация Трампа, несмотря на предложение сократить общий научный бюджет NASA почти на 50 %, намерена увеличить финансирование лунной базы ради «установления доминирования США».

В рамках управления финансовыми ресурсами NASA в марте неожиданно отложило проект космической станции Gateway, которую планировалось построить на орбите Луны.

Агентство объяснило это тем, что более эффективно направить ресурсы не на орбитальную инфраструктуру, а непосредственно на создание объектов на поверхности Луны.