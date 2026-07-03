NASA запустило в космос роботизированный аппарат для спасения телескопа Swift Орбитальный телескоп Swift быстро теряет высоту и рискует сгореть в атмосфере Земли

NASA приступило к первой в истории страны роботизированной операции по спасению орбитального телескопа Swift, который быстро теряет высоту и рискует сгореть в атмосфере Земли.

Компания Northrop Grumman в пятницу запустила космический аппарат Link компании Katalyst Space Technologies с помощью ракеты Pegasus с Маршалловых Островов.



Ожидается, что аппарат достигнет Swift примерно через месяц и поднимет ее орбиту на 240 километров, что позволит телескопу продолжить наблюдение за мощными космическими явлениями, включая гамма-всплески и взрывы звезд.

Swift, запущенный в 2004 году, в последнее время стремительно терял высоту из-за солнечных бурь и к октябрю мог сгореть в атмосфере Земли.

Наблюдения с телескопа были приостановлены, чтобы максимально продлить срок его нахождения на орбите. Предполагается, что Swift возобновит работу к сентябрю.



1,4-тонный Swift находится на орбите на высоте 360 километров над Землей. Задача робота подлететь к космическому телескопу Swift, схватить его тремя механическими руками и поднять на безопасную орбиту, то есть на 240 км выше.

