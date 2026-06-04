Завершилась миссия MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN - «Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе»), ставшая первой программой NASA, специально созданной для наблюдения за атмосферой Марса

NASA завершило миссию MAVEN, которая 11 лет проводила исследования на Марсе Завершилась миссия MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN - «Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе»), ставшая первой программой NASA, специально созданной для наблюдения за атмосферой Марса

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о завершении миссии космического аппарата MAVEN, который более 11 лет проводил исследования атмосферы на орбите Марса.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте NASA, завершилась миссия MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN - «Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе»), ставшая первой программой NASA, специально созданной для наблюдения за атмосферой Марса.

В заявлении отмечается, что последний контакт с аппаратом, более 11 лет работавшим на орбите Марса, был установлен 6 декабря 2025 года, после чего связь с ним неожиданно была потеряна.

В NASA сообщили, что для оценки попыток восстановления связи с аппаратом и определения его возможного состояния была создана комиссия по расследованию неисправности. Комиссия пришла к выводу, что космический аппарат не подлежит восстановлению и больше не сможет выполнять задачи по проведению научных исследований и передаче данных.

В заявлении также говорится, что Сеть дальней космической связи NASA (DSN) зафиксировала нарушение орбиты аппарата после того, как он вышел из-за Марса. На основании этих данных комиссия заключила, что MAVEN находится в невосстановимом состоянии.

В NASA отметили, что в соответствии со стандартными процедурами ведется архивирование полного набора данных миссии, а также официально начат процесс завершения программы MAVEN.

Запущенный в 2013 году аппарат MAVEN достиг Марса в 2014 году и начал изучать верхние слои атмосферы планеты, а также ее взаимодействие с солнечным ветром.

Помимо научной миссии, MAVEN выполнял функцию ретрансляционного спутника связи для двух марсоходов NASA - Curiosity и Perseverance, работающих на поверхности Марса.

Ученые отмечают, что за миллиарды лет Марс потерял значительную часть своей атмосферы под воздействием солнечной активности. В результате планета, некогда имевшая теплую и влажную среду, превратилась в холодный и сухой мир.