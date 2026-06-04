NASA завершило миссию MAVEN, которая 11 лет проводила исследования на Марсе

Irmak Akcan, Marina Mussa
04 Июня 2026•Обновить: 04 Июня 2026
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о завершении миссии космического аппарата MAVEN, который более 11 лет проводил исследования атмосферы на орбите Марса.
Согласно сообщению, опубликованному на сайте NASA, завершилась миссия MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN - «Эволюция атмосферы и летучих веществ на Марсе»), ставшая первой программой NASA, специально созданной для наблюдения за атмосферой Марса.
В заявлении отмечается, что последний контакт с аппаратом, более 11 лет работавшим на орбите Марса, был установлен 6 декабря 2025 года, после чего связь с ним неожиданно была потеряна.
В NASA сообщили, что для оценки попыток восстановления связи с аппаратом и определения его возможного состояния была создана комиссия по расследованию неисправности. Комиссия пришла к выводу, что космический аппарат не подлежит восстановлению и больше не сможет выполнять задачи по проведению научных исследований и передаче данных.
В заявлении также говорится, что Сеть дальней космической связи NASA (DSN) зафиксировала нарушение орбиты аппарата после того, как он вышел из-за Марса. На основании этих данных комиссия заключила, что MAVEN находится в невосстановимом состоянии.
В NASA отметили, что в соответствии со стандартными процедурами ведется архивирование полного набора данных миссии, а также официально начат процесс завершения программы MAVEN.
Запущенный в 2013 году аппарат MAVEN достиг Марса в 2014 году и начал изучать верхние слои атмосферы планеты, а также ее взаимодействие с солнечным ветром.
Помимо научной миссии, MAVEN выполнял функцию ретрансляционного спутника связи для двух марсоходов NASA - Curiosity и Perseverance, работающих на поверхности Марса.
Ученые отмечают, что за миллиарды лет Марс потерял значительную часть своей атмосферы под воздействием солнечной активности. В результате планета, некогда имевшая теплую и влажную среду, превратилась в холодный и сухой мир.