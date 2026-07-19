Компании расскажут о ходе испытаний взаимодействия самолета M-346 и ударного беспилотника Bayraktar KIZILELMA, а также представят БПЛА Bayraktar TB3

Baykar и Leonardo готовятся к воздушным боям будущего Компании расскажут о ходе испытаний взаимодействия самолета M-346 и ударного беспилотника Bayraktar KIZILELMA, а также представят БПЛА Bayraktar TB3

Один из мировых лидеров в сфере оборонной и авиационной промышленности Baykar и итальянская компания Leonardo представят международному сообществу результаты совместной работы по созданию технологий взаимодействия пилотируемых и беспилотных боевых летательных аппаратов.

Соответствующее мероприятие состоится завтра в рамках одного из старейших и крупнейших мировых авиасалонов — Farnborough Airshow, который открывается в Великобритании.

В ходе специального брифинга компании расскажут о текущем этапе испытаний концепции пилотируемо-беспилотного взаимодействия (Manned-Unmanned Teaming, MUM-T) с использованием учебно-боевого самолета M-346 и ударного беспилотного летательного аппарата Bayraktar KIZILELMA, которые проводятся в Турции.

Представители Baykar и Leonardo также представят ключевые результаты, полученные на текущем этапе испытаний, и ознакомят участников с планами дальнейшего развития проекта.

Кроме того, на выставке будет представлен беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB3. Благодаря способности взлетать и садиться на короткие взлетно-посадочные полосы эта платформа считается одним из ключевых проектов совместного предприятия LBA Systems, через которое Baykar и Leonardo планируют выход на европейский рынок.

Демонстрация Bayraktar TB3 на авиасалоне, как ожидается, подчеркнет, что сотрудничество двух компаний не ограничивается экспериментальными разработками, а уже опирается на реальные платформы, близкие к серийному производству.

Выбор авиасалона Farnborough Airshow для презентации результатов сотрудничества рассматривается как стратегический сигнал мировой оборонной отрасли и союзникам по НАТО.

Партнерство Baykar и Leonardo считается одним из важных элементов усилий Европы по развитию беспилотных авиационных систем и технологий совместного применения пилотируемой и беспилотной авиации. Презентация в Фарнборо позволит компаниям продемонстрировать достигнутый прогресс представителям отрасли и потенциальным заказчикам.

Объединение компетенций для создания перспективных платформ

Сотрудничество Baykar и Leonardo началось с подписания меморандума о взаимопонимании в Риме в марте 2025 года. В июне 2025 года на авиасалоне Paris Air Show стороны заключили официальное соглашение о создании совместного предприятия LBA Systems.

Совместное предприятие, базирующееся в Италии и действующее на принципах равноправного партнерства, занимается проектированием, разработкой, производством и технической поддержкой беспилотных авиационных систем.

Ожидается, что это сотрудничество станет одним из лидеров в разработке технологий, определяющих будущее беспилотной авиации.

В рамках партнерства Baykar отвечает за проектирование и разработку перспективных беспилотных платформ, тогда как Leonardo обеспечивает современные электронные системы и полезную нагрузку, развивает технологии взаимодействия пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, а также роевого применения, и участвует в процессах квалификации и сертификации новых систем.