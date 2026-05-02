ASELSAN укрепляет свой глобальный бренд через новый логотип и девиз Концепция «beyond» отражает готовность турецкой компании достигать целей, выходящих за рамки воображаемого, благодаря своим технологиям и инженерному потенциалу

Турецкая оборонная компания ASELSAN представила новый логотип и девиз, отражающие ее стратегию укрепления глобального бренда и видение будущего.

Согласно сообщению компании, новый логотип, выполненный в современном дизайнерском стиле, символизирует восхождение ASELSAN к глобальному лидерству и ее стремление выходить за пределы границ, оставляя заметный след.

Новый логотип и девиз ASELSAN, обладающей 50-летним технологическим опытом и уверенно продвигающейся к статусу глобального бренда, указывают на то, что компания, создавая прорывные технологии и выходя за пределы Турции, оставляет заметный след на каждом этапе своего развития.

Расположенная в нижней части логотипа дуга символизирует мир, а форма стрелы, поднимающейся над горизонтом, отражает стремление к глобальному лидерству. Стрела в форме буквы «A», возвышающаяся над миром, отсылает к первой эмблеме компании и подчеркивает прочный фундамент ее восхождения. Одновременно это символизирует ускоренное укрепление присутствия ASELSAN на семи континентах.

Верхняя точка стрелы, выходящей за пределы семиугольной формы, отсылает к концепции «за пределами» и отражает стремление компании превосходить существующие технологические рамки во всех сферах деятельности. В целом новый символ сохраняет преемственность с семиугольником — ключевым элементом корпоративной идентичности.

Новый дизайн подчеркивает стремление ASELSAN постоянно развивать технологии, выходя за рамки мировых стандартов, а также укреплять свои позиции как новатора за счет сочетания инженерной компетенции, гибкости и оперативности.

Логотип также отражает намерение компании укреплять свое положение среди мировых лидеров за счет расширения продаж и сотрудничества на глобальном уровне.

За пределами воображаемого

Новый девиз ASELSAN, «securing beyond» (безопасность за пределами), подчеркивает безграничность технологий, предлагаемых в сочетании с продукцией, доступной по всему миру.

Таким образом акцент делается на выходе за пределы привычных категорий - продуктов, систем, платформ, места, времени и условий. Концепция «beyond» отражает готовность ASELSAN достигать целей, выходящих за рамки воображаемого, благодаря своим технологиям и инженерному потенциалу.