ASELSAN представит на SAHA 2026 новые разработки и модернизированные системы

SAHA станет для ASELSAN трамплином на пути к статусу глобального технологического бренда – глава компании Ахмет Акйол

Турецкий оборонный гигант ASELSAN представит на международной выставке SAHA 2026 национальные технологии нового поколения.

Международная выставка оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA 2026, организуемая крупнейшим в Турции и Европе отраслевым кластером SAHA Istanbul, пройдет 5–9 мая в Стамбульском выставочном центре.

По данным организаторов, мероприятие соберет более 1500 компаний из свыше 120 стран и станет одной из крупнейших глобальных платформ для демонстрации передовых оборонных технологий, международной кооперации и заключения стратегических соглашений.

В шестнадцатом материале специального досье «Анадолу» под заголовком «Сердце технологий будет биться в SAHA» представлены ключевые инициативы, с которыми ASELSAN намерен выступить в рамках выставки.

Компания готовится стать участником выставки с самым масштабным стендом и наиболее широкой линейкой экспонируемой продукции. ASELSAN продемонстрирует международным делегациям национальные решения, охватывающие практически весь спектр современных оборонных технологий — от подводных систем и морских платформ до аэрокосмических разработок.

Центральное место в экспозиции займут компоненты многоуровневой архитектуры противовоздушной обороны ÇELİKKUBBE, а также целый ряд систем, ориентированных на ведение боевых действий нового поколения.

ASELSAN планирует впервые показать разработки, которые, по оценке компании, уже сегодня формируют технологический облик будущего. В рамках выставки состоятся отдельные презентации новых ударных возможностей концепции «Голубая родина» (Mavi Vatan), расширенного функционала системы ÇELİKKUBBE, а также решений, способных существенно изменить характер отражения воздушных угроз.

Среди систем, которые будут представлены на SAHA 2026, — маловысотная радиолокационная станция ALP, гибридный комплекс противовоздушной обороны GÜRZ, система ПВО KORKUT, противодроновая система EJDERHA, мобильная лазерная установка GÖKBERK и комплекс радиоэлектронной борьбы PUHU. Наряду с этим компания намерена вывести на площадку десятки инновационных решений, созданных с применением технологий искусственного интеллекта и интегрированных в ее научно-исследовательские и опытно-конструкторские процессы.

Отдельным направлением участия ASELSAN в SAHA станет укрепление национальной оборонной экосистемы за счет расширения сотрудничества с отечественными поставщиками. Компания, последовательно реализующая курс на формирование технологий будущего совместно со смежными производителями, в рамках выставки вручит специальные награды предприятиям, добившимся наиболее заметных результатов в процессе локализации.

В частности, будут отмечены компании, обеспечившие наибольший уровень импортозамещения, реализовавшие крупнейший объем экспортных поставок, а также создавшие максимальную добавленную стоимость в национальной производственной цепочке.

- На SAHA планируется открыть двери для сотрудничества с глобальными игроками

ASELSAN рассматривает SAHA 2026 не только как демонстрационную витрину своих возможностей, но и как стратегическую площадку для расширения международного присутствия.

На выставке, которая ежегодно собирает ведущих представителей мирового оборонного и аэрокосмического сектора, компания намерена подписать ряд соглашений о сотрудничестве с глобальными игроками отрасли и укрепить существующие стратегические партнерства.

Генеральный директор Ахмет Акйол заявил, что SAHA 2026 станет одной из ключевых вех на пути превращения ASELSAN в полноценный мировой технологический бренд.

По его словам, в рамках экспортно-ориентированной стратегии роста на выставке будут заключены важные международные соглашения, способные открыть для компании новые внешние рынки.

«Посредством презентаций, которые мы проведем на SAHA, мы продемонстрируем глобальную конкурентоспособность национального инжиниринга. В рамках трех отдельных показов мы представим пять новых продуктов и шесть новых версий уже существующих решений», — отметил Акйол.

Глава компании подчеркнул, что ASELSAN ставит перед собой задачу не просто участвовать в глобальной оборонной лиге, а формировать ее стандарты как игрок, определяющий правила технологической конкуренции за счет наращиваемых серийных производственных мощностей.

«В этом смысле SAHA станет для ASELSAN своеобразным трамплином на пути к статусу глобального технологического бренда. Благодаря расширяющимся серийным возможностям компания получает шанс превратиться в ориентир для мирового рынка. Сотрудничества и презентации, которые мы реализуем в ходе выставки, откроют двери на новые экспортные направления», — заявил он.

По оценке Акйола, SAHA 2026 создает для компании стратегическую возможность не только продемонстрировать инженерную мощь Турции на международной арене, но и вывести глобальную конкурентоспособность ASELSAN на качественно новый уровень.

