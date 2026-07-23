«Мы подписали с министром обороны Боснии и Герцеговины Зуканом Хелезом новый контракт на поставку наших систем борьбы с беспилотниками», — гендиректор турецкой компании ASELSAN Ахмет Акйол

ASELSAN поставит Боснии и Герцеговине системы борьбы с беспилотниками «Мы подписали с министром обороны Боснии и Герцеговины Зуканом Хелезом новый контракт на поставку наших систем борьбы с беспилотниками», — гендиректор турецкой компании ASELSAN Ахмет Акйол

Генеральный директор турецкой компании ASELSAN Ахмет Акйол сообщил о подписании нового контракта с Боснией и Герцеговиной на поставку систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Об этом гендиректор компании сообщил в соцсети.

Акйол отметил, что взаимодействие с дружественной и союзной Боснией и Герцеговиной выходит на новый уровень.

«Мы подписали с министром обороны Боснии и Герцеговины Зуканом Хелезом новый контракт на поставку наших систем борьбы с беспилотниками. Желаю, чтобы наше сотрудничество принесло пользу Вооруженным силам Боснии и Герцеговины», — сказал он.

Дана оценка возможностям регионального сотрудничества

Кроме того, генеральный директор компании ASELSAN сообщил, что в ходе визита встретился с премьер-министром федерации Боснии и Герцеговины Нермином Никшичем и министром энергетики, горнодобывающей промышленности и промышленности Ведраном Лакичем.

По его словам, в ходе переговоров обсуждались реализуемые в регионе проекты и потенциальные направления дальнейшего сотрудничества.

«Благодаря технологиям ASELSAN мы продолжаем укреплять доверие в глобальном масштабе », — подчеркнул Акйол.