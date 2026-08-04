В компании заявили, что обнаружили в мессенджере запрещенный контент, связанный с сексуальным насилием над детьми

Apple временно удалила Telegram из App Store В компании заявили, что обнаружили в мессенджере запрещенный контент, связанный с сексуальным насилием над детьми

Telegram был удален из магазинов приложений для iPhone и iPad в ночь на понедельник.

Как заявили в Apple американским СМИ, в ходе проверки в Telegram был обнаружен контент, нарушающий правила компании, запрещающие материалы с сексуальным насилием над детьми.

Отмечается, что после того как Telegram оперативно удалил указанный контент и заблокировал распространившего его пользователя, приложение вновь стало доступно в App Store.

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», - говорится в аккаунте социальной сети американской компании X в Telegram.

В другом посте с упоминанием Apple в Telegram задали вопрос: «Уверены, что в будущем этот подход будет одинаково применяться ко всем остальным приложениям в магазине, не так ли?»

Ранее, 30 июня, Россия внесла основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова в список «террористов и экстремистов».

Кроме того, Управление комиссара по кибербезопасности Австралии подало иск против мессенджера Telegram за отказ удалить с платформы контент, связанный с терроризмом.