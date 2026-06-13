В соответствии с этим предписанием доступ к Fable 5 и Mythos 5 был немедленно приостановлен для всех пользователей, отметили в компании

Anthropic приостановила доступ к новым ИИ-моделям после предписания властей США В соответствии с этим предписанием доступ к Fable 5 и Mythos 5 был немедленно приостановлен для всех пользователей, отметили в компании

Американская компания в сфере искусственного интеллекта Anthropic сообщила о приостановке доступа к своим новым моделям ИИ Fable 5 и Mythos 5 после введенных правительством США ограничений, связанных с вопросами национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Согласно сообщению, федеральные власти США в рамках экспортного контроля потребовали прекратить доступ к данным моделям для всех иностранных граждан, включая сотрудников самой Anthropic как внутри страны, так и за ее пределами.

В соответствии с этим предписанием доступ к Fable 5 и Mythos 5 был немедленно приостановлен для всех пользователей, отметили в компании.

В Anthropic указали, что американские власти не предоставили подробностей о предполагаемой угрозе национальной безопасности, послужившей основанием для решения. При этом в компании высказали предположение, что правительство обнаружило метод, позволяющий обойти меры безопасности Fable 5.

Представитель правительства США, в свою очередь, сообщил CNBC, что соответствующее предписание было направлено министром торговли Говардом Латником и подготовлено при участии специалистов Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли.

- Напряженность между Anthropic и правительством США

Ранее разногласия между Anthropic и Пентагоном возникли из-за отказа компании разрешить использование своей модели Claude «для любых законных военных целей», а также из-за опасений относительно военного применения искусственного интеллекта.

24 февраля министр обороны США Пит Хегсет предъявил компании ультиматум, заявив, что Anthropic рискует лишиться государственных контрактов, если до 27 февраля не позволит Пентагону использовать ее технологии на предложенных условиях.

27 февраля президент США Дональд Трамп после разгоревшегося спора между Пентагоном и Anthropic распорядился немедленно прекратить использование технологий компании во всех федеральных ведомствах.

Позднее, 6 марта, Пентагон признал Anthropic «рискованной с точки зрения безопасности закупок», после того как компания заявила о недопустимости использования своих технологий для слежки за гражданами США и создания полностью автономных вооружений.



9 марта Anthropic подала два судебных иска против правительства США, обвинив представителей Пентагона в незаконных ответных мерах против компании из-за ее позиции по вопросам безопасности искусственного интеллекта.