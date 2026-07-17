13-й испытательный полет ракеты Starship отменили из-за проблем с двигателями Новая попытка запуска может состояться в течение нескольких дней - Илон Маск

Компания SpaceX отменила 13-й испытательный полет ракеты Starship из-за того, что часть двигателей не запустилась.



Как сообщил генеральный директор компании Илон Маск в публикации на своей странице в соцсети американской компании X, новая попытка запуска может состояться в течение нескольких дней. По его словам, для подготовки к следующему полету два двигателя Raptor будут демонтированы и заменены.

Предыдущие испытания Starship неоднократно сопровождались техническими проблемами. Ракета разрушалась во время 7-го, 8-го и 9-го тестовых полетов, состоявшихся 16 января, 7 марта и 28 мая 2025 года соответственно.

10-й запуск сначала был отложен из-за облачной погоды в Техасе, но позднее прошел успешно. 11-й испытательный полет также завершился успешно 13 октября 2025 года.

Во время 12-го тестового полета ракета была успешно запущена, однако в ходе миссии возникли неисправности в работе некоторых двигателей. Starship упала в районе предполагаемой посадки в Индийском океане и неожиданно загорелась.