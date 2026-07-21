Эксперт Benchmark в комментарии «Анадолу» отметил рост роли систем хранения энергии и влияние дата-центров на структуру спроса на литий

«Белое золото» сталкивается с признаками дефицита на фоне роста спроса на литий Эксперт Benchmark в комментарии «Анадолу» отметил рост роли систем хранения энергии и влияние дата-центров на структуру спроса на литий

Эпоха, в которой мировая экономика и геополитические конфликты определялись в первую очередь распределением нефтяных ресурсов, постепенно уходит в прошлое. На смену «черному золоту» приходит «белое» — литий, ключевой металл для аккумуляторов электромобилей, систем хранения энергии и инфраструктуры искусственного интеллекта.

На этом фоне изменения в структуре спроса на литий начинают напрямую отражаться на балансе глобального рынка, усиливая конкуренцию за контроль над цепочками поставок и перерабатывающими мощностями.

Ведущий аналитик по рынку лития компании Benchmark Федерико Гай в комментарии «Анадолу» отметил, что рынок уже демонстрирует признаки дефицита на фоне роста спроса со стороны систем хранения энергии (ESS) и сохраняющегося доминирования электромобилей.

«ESS действительно был одним из основных драйверов недавнего роста цен, и дата-центры играют в этом важную роль», - сказал он.

По его словам, на рынке уже фиксировались периоды сокращения запасов, что указывает на формирование дефицитной ситуации.

«Мы оцениваем, что рынок сталкивается с дефицитом в этом году, и в некоторые месяцы мы фиксировали сокращение запасов», - отметил эксперт.

Гай подчеркнул, что сегмент систем хранения энергии остается одним из наиболее быстрорастущих направлений, особенно в Северной Америке, однако основным драйвером спроса по-прежнему выступает сектор электромобилей.

Он также уточнил, что искусственный интеллект уже влияет на спрос на литий через развитие дата-центров, однако в одиночку пока не способен изменить баланс рынка.

«ИИ, безусловно, играет роль в спросе на литий, но сам по себе он недостаточен, чтобы сдвинуть баланс, хотя в этой сфере все может меняться очень быстро», — добавил Гай.

Инициатива Project Vault

Комментируя американскую инициативу Project Vault, стратегический резерв критически важных минералов для американской промышленности, Гай указал на ограниченные возможности США быстро изменить глобальную структуру переработки лития.

«Китай — перерабатывающая держава, построенная на десятилетиях планирования и крупных инвестициях, и Project Vault вряд ли изменит этот статус-кво. По моему мнению, это также не является его целью», — заявил он.

При этом, по его словам, подобные механизмы могут снизить зависимость США от импорта отдельных критически важных минералов.

«С учетом этого данный механизм может помочь США сократить или даже полностью устранить зависимость от китайского импорта некоторых критически важных минералов», — добавил эксперт.

Project Vault — это инициатива администрации Дональда Трампа стоимостью 12 млрд долларов, объявленная в феврале 2026 года, по созданию стратегического запаса критически важных минералов и редкоземельных металлов для американской промышленности. Ее цель — снизить зависимость США от поставок из Китая и защитить экономику от перебоев в цепочках поставок.



«Литиевый треугольник»

Отдельное внимание аналитик уделил странам «литиевого треугольника» — Аргентине, Боливии и Чили — где наблюдаются разные модели регулирования отрасли.

«Литиевый треугольник является одним из крупнейших источников лития в мире, но последние тенденции в Аргентине и, возможно, в Чили скорее направлены на открытие рынка, а не на его закрытие. Боливия отстает, хотя новый президент пытается это изменить», — сказал он.

Гай также отметил, что Латинская Америка сохранит стратегическое значение в глобальной системе поставок лития, учитывая структуру мировой торговли и распределение ресурсов.

«Учитывая тесные торговые связи Австралии с Китаем и контроль над значительной частью африканских ресурсов, я считаю, что Латинская Америка останется важным стратегическим партнером по поставкам литиевых химикатов и других товаров в США», — добавил Гай.



По разным оценкам, «литиевый треугольник» содержит более половины мировых ресурсов лития. Основные месторождения расположены в высокогорных солончаках Анд на приграничных районах Аргентины, Боливии и Чили. Из-за стремительного роста рынка электромобилей значение региона резко возросло.

