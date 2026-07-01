Роботы с ИИ планируется использовать в 18 отраслях, включая промышленность, обслуживание инфраструктуры, здравоохранение, уход за пожилыми людьми, ликвидацию последствий стихийных бедствий и оборону

Япония планирует к 2040 году задействовать 10 млн роботов с ИИ Роботы с ИИ планируется использовать в 18 отраслях, включая промышленность, обслуживание инфраструктуры, здравоохранение, уход за пожилыми людьми, ликвидацию последствий стихийных бедствий и оборону

Япония намерена к 2040 году использовать 10 млн роботов с искусственным интеллектом (ИИ) в 18 отраслях экономики с целью компенсации сокращения трудовых ресурсов в стране. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания NHK со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.

Согласно сообщению, правительство представило новую стратегию развития и внедрения роботов с искусственным интеллектом.



Сообщается, что к 2040 году планируется задействовать 10 млн роботов с ИИ в 18 различных секторах экономики с целью противодействия сокращению рабочей силы в стране.

Предполагается, что роботы будут использоваться в промышленном производстве, техническом обслуживании инфраструктуры, здравоохранении, сфере ухода за пожилыми людьми, ликвидации последствий стихийных бедствий и оборонной отрасли.

Кроме того, на реализацию проекта по созданию систем искусственного интеллекта, способных функционировать не только в цифровой среде, но и выполнять задачи в физическом мире, будет выделено 380 млрд иен (около 109 млрд турецких лир).

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй после заседания кабинета министров сообщил журналистам, что в ряде отраслей уже ведется сбор данных, которые будут использованы для того, чтобы «Япония стала мировым лидером в разработке искусственного интеллекта для робототехники».