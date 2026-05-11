Эстония закупила у Южной Кореи еще 3 реактивные системы залпового огня «Чунму»

Эстония расширит парк южнокорейских реактивных систем залпового огня Chunmoo, закупив у компании Hanwha Aerospace еще три установки. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны.



Новый контракт стал продолжением соглашения, подписанного в конце прошлого года. Тогда Таллин договорился о поставке шести пусковых установок, ракет к ним, а также о поддержке в подготовке личного состава. После дополнительной закупки общее число приобретаемых Эстонией систем Chunmoo увеличится до девяти.



В Минобороны Эстонии отметили, что Chunmoo относится к современным мобильным ракетно-артиллерийским системам и предназначена для быстрого нанесения точных ударов. Установка размещается на колесном шасси 8×8 и может применять управляемые ракеты калибра 239 мм с дальностью до 80 км, а также более дальнобойные боеприпасы, включая тактические баллистические ракеты CTM-290 с дальностью до 290 км.



Как сообщают местные СМИ, представитель Эстонского центра оборонных инвестиций Янари Касемец отметил, что дополнительная закупка позволит расширить уже согласованный пакет поставок. Министр обороны Эстонии Ганно Певкур, представляющий Партию реформ, заявил, что ракетно-артиллерийские системы имеют «неоценимое значение» для оборонных возможностей страны.

По его словам, Таллин продолжит искать возможности для наращивания арсенала. Певкур также отметил, что сделка отражает развитие сотрудничества Эстонии с южнокорейскими партнерами в оборонной сфере.



Стоимость прошлогоднего соглашения между Эстонским центром оборонных инвестиций и Hanwha Aerospace составила 290 млн евро. В рамках договоренностей южнокорейская компания также взяла на себя обязательство инвестировать от 40 млн до 60 млн евро в эстонские оборонные предприятия в течение 10 лет.



Первые установки Chunmoo, как ожидается, поступят в Эстонию во второй половине 2027 года.