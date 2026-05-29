Экипаж тайконавтов китайской космической станции вернулся на Землю Капсула, отстыковавшаяся от космической станции в полдень, достигла Земли после примерно 5-часового полета

Экипаж тайконавтов, находившийся на китайской космической станции «Тяньгун», расположенной на околоземной орбите, завершил семимесячную миссию и вернулся на Землю.

Согласно заявлению Китайского агентства по пилотируемым космическим полетам (CMSA), космический корабль «Шэньчжоу-22» с космонавтами Цан Лу, Ву Фэй и Цан Хунцан на борту приземлился на площадке Дунфэн в пустыне Гоби.

Группа тайконавтов, отправленная в космос 31 октября 2025 года на космическом корабле «Шэньчжоу-21», провела на космической станции «Тяньгун» 210 дней. Это была самая длительная миссия китайских космонавтов в космосе.

Группа, ставшая 10-й командой космонавтов, отправленной Китаем на космическую станцию, передала эстафету новой команде, состоящей из космонавтов Цу Янцзу, Цан Цзюэнь и Лай Ка-ин, которые были отправлены на станцию 24 мая на корабле «Шэньчжоу-23».

Китайская космическая станция «Тяньгун»

Китай создал собственную космическую станцию на орбите в связи с тем, что США запретили сотрудничество в области космических исследований и препятствовали его участию в программе Международной космической станции (МКС).

Станция «Тяньгун» (Небесный дворец), состоящая из одного центрального модуля и двух лабораторных модулей, к которой планируется добавить космический телескоп, была построена по образцу российской космической станции «Мир», которая в настоящее время не функционирует.

Основная часть станции — центральный модуль под названием «Тяньхэ» (Небесное согласие) — была запущена 29 апреля 2021 года, первый лабораторный модуль «Вэньтянь» (Искать небеса) — 24 июля 2022 года, а второй лабораторный модуль «Минтьен» (Мечтать о небесах) — 31 октября 2022 года.

С присоединением лабораторных модулей к центральному модулю установка основного каркаса станции в форме буквы «Т» была завершена, и станция перешла в «этап применения и развития».

На станцию, где поочередно несет службу экипаж из трех космонавтов, персонал доставляется на шаттлах «Шэньчжоу» (Священный корабль), а грузы — на шаттлах «Тяньчжоу» (Небесный корабль).