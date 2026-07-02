Число абонентов услуги «оптоволокно до дома» в первом квартале текущего года достигло 9,1 млн против 7,1 млн в такой же период 2025 года

Число пользователей оптоволоконного интернета в Турции за год выросло на 2 млн Число абонентов услуги «оптоволокно до дома» в первом квартале текущего года достигло 9,1 млн против 7,1 млн в такой же период 2025 года

Число абонентов оптоволоконного интернета в Турции за последний год увеличилось на 2 млн и по итогам первого квартала 2026 года достигло 10,3 млн человек. Об этом сообщает корреспондент «Анадолу» со ссылкой на ежеквартальный отчет о состоянии рынка электронных коммуникаций Турции, подготовленный Управлением информационных и коммуникационных технологий (BTK).

Согласно данным, благодаря стремительному развитию цифровых технологий и все более широкому применению интернета в различных сферах жизни число пользователей оптоволоконного интернета в Турции в этом году превысило 10 млн.

Так, в первом квартале 2025 года количество абонентов оптоволоконного интернета составляло 8,3 млн, а за аналогичный период 2026 года выросло до 10,3 млн. Таким образом, за год еще 2 млн пользователей подключились к оптоволоконному интернету.

При этом число абонентов услуги «оптоволокно до дома» за отчетный период увеличилось с 7,1 млн до более 9,1 млн, что соответствует росту примерно на 29%. В то же время количество пользователей услуги «оптоволокно до здания» сократилось с 1,2 млн до 1,1 млн.

Протяженность волоконно-оптических линий приблизилась к 700 тыс. километров



Рост числа абонентов и высокий спрос на услуги оптоволоконного интернета способствовали существенному увеличению протяженности волоконно-оптической инфраструктуры за последний год.

Если по итогам первого квартала 2025 года общая протяженность волоконно-оптических линий связи, эксплуатируемых операторами, составляла 617 765 километров, то к концу первого квартала 2026 года этот показатель вырос до 696 606 километров.

Число пользователей кабельного интернета превысило 1,5 млн

Кроме того, наблюдется рост числа пользователей мобильного интернета. Если в январе-марте 2025 года насчитывалось 74,5 млн абонентов, то за аналогичный период 2026 года эта цифра приблизилась к 77,5 млн.

При этом рост числа пользователей кабельного интернета оказался более умеренным. Если в первом квартале прошлого года этой технологией пользовались около 1,5 млн абонентов, то в этом году этот показатель превысил данный рубеж и достиг 1 млн 513 тыс. человек.