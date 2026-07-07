Халук Гёргюн: турецкая ОПК готова стать движущейся силой промышленной трансформации НАТО

Турецкая оборонная промышленность готова стать одной из движущих сил промышленной трансформации, необходимой НАТО. Об этом заявил глава управления оборонной промышленности администрации президента Турции Халук Гёргюн.

Выступая на открытии Форума оборонной промышленности, который проходит в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО, Гёргюн отметил, что влияние и результаты форума могут сохраняться на протяжении многих лет. Он заявил, что рад принимать участников в Анкаре.

Гёргюн подчеркнул, что Форум оборонной промышленности является «центральным элементом» саммита этого года. По его словам, это во многом связано с тем, что союзники стали лучше понимать значение оборонной промышленности для будущего.

Он отметил, что решение генсекретаря НАТО Марка Рютте сделать эту тему приоритетной придало форуму особое значение.

«Еще один фактор, который делает этот форум действительно уникальным, заключается в том, что он проводится в Турции, где под руководством нашего президента господина Реджепа Тайипа Эрдогана оборонная промышленность продемонстрировала беспрецедентный рост», - сказал Гёргюн.

Он сообщил, что в ходе подготовки форума велась тесная работа с Секретариатом НАТО.

«С учетом высоких ожиданий от форума мы в тесном сотрудничестве с Секретариатом НАТО спланировали каждую деталь с ювелирной точностью», - отметил он.

Гёргюн заявил, что в этом году уровень участников достиг самой высокой отметки как с точки зрения качества, так и количества. Он призвал участников ознакомиться с представленными возможностями.

«Особенно рекомендую вам не упустить возможность ближе познакомиться с KIZILELMA», - сказал он.

У нас очень мало времени

Гёргюн указал на решения НАТО последних лет, направленные на увеличение оборонно-производственных мощностей. Он напомнил, что на Вильнюсском саммите был объявлен План действий по оборонному производству, а на Вашингтонском саммите союзники согласовали Обязательство по расширению промышленного потенциала.

По его словам, обязательство, принятое на Гаагском саммите, выделять на оборонные расходы 5% ВВП, продемонстрировало консенсус альянса по вопросу промышленного расширения.

«За последние три года серьезные потрясения, войны и угрозы безопасности почти во всех регионах мира заново переписали архитектуру обороны. Сегодняшний форум проходит именно на этом фоне. Очевидно одно: у нас очень мало времени, нам необходимо укреплять промышленный потенциал, и ни одна страна не сможет в одиночку взять на себя это бремя», - продолжил Гёргюн.

Он отметил, что, как часто подчеркивает Рютте, эти цели станут реалистичными только в том случае, если члены НАТО будут действовать совместно.

«Как турецкая оборонная промышленность мы готовы стать одной из движущих сил промышленной трансформации, в которой нуждается НАТО», - заявил Гёргюн.

Халук Гёргюн отметил, что турецкая оборонная промышленность предлагает решения в сферах, которые входят в число тем саммита.

«У нас есть решения высокой степени зрелости, прежде всего в таких областях, как ударные беспилотные летательные аппараты, глубокие удары, космические технологии, противовоздушная оборона и борьба с угрозами со стороны дронов. Силы НАТО уже успешно используют нашу продукцию на местах», - сказал он.

Гёргюн напомнил о сотрудничестве с Испанией в сфере современного реактивного учебного самолета, партнерстве по инфраструктуре радиоэлектронной борьбы и охраны границ в Польше, а также о проектах по укреплению сухопутных и морских арсеналов Румынии, Венгрии и Эстонии.

«В нашем сотрудничестве с Испанией по современному реактивному учебному самолету, в нашем партнерстве по инфраструктуре радиоэлектронной борьбы и охраны границ в Польше, в нашей работе по укреплению сухопутных и морских арсеналов Румынии, Венгрии и Эстонии, а также в деятельности по повышению трансатлантической устойчивости парка Bayraktar TB2, размещенного в Польше, вы можете увидеть следы промышленного вклада, который мы предлагаем нашим союзникам. Мы хотим перенести эти возможности и в новые инициативы под эгидой НАТО. К такому сотрудничеству мы подходим со стратегической точки зрения. Именно эта мотивация стояла за тем, что в последние годы мы принимали множество мероприятий, таких как «Многоуровневые операции» и «Непрерывность инноваций», а также оказывали техническую поддержку всем рабочим платформам в рамках НАТО», - заявил он.

Гёргюн выразил надежду, что форум внесет вклад в продвижение НАТО вперед, и пригласил участников на прием, который состоится на объектах компании Turkish Aerospace Industries.