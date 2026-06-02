Флорида подала в суд на OpenAI из-за ChatGPT: утверждается, что сервис небезопасен для детей Генпрокуратура штата обвиняет компанию в нарушениях и рисках для пользователей, включая несовершеннолетних

Власти американского штата Флорида подали судебный иск против ChatGPT, заявив, что сервис небезопасен, особенно для несовершеннолетних пользователей.

Как сообщает CNN, генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмайер сделал заявление по поводу иска.

По версии властей штата, компания OpenAI, владеющая ChatGPT, обвиняется в нарушении законов о недобросовестной торговле, халатности и ответственности за продукт. Также утверждается, что генеральный директор компании Сэм Альтман игнорирует риски для жизни и безопасности людей, связанные с деятельностью сервиса.

В исковом заявлении ChatGPT обвиняется в ряде серьезных последствий, включая содействие массовым убийствам, поощрение самоубийств, публичное унижение людей, формирование зависимости у несовершеннолетних без контроля родителей, а также снижение критического мышления пользователей.

Генпрокурор Флориды Джеймс Утмайер заявил: «Сэм Альтман и ChatGPT выбрали гонку в сфере искусственного интеллекта вместо безопасности наших детей. Они выбрали прибыль вместо общественной безопасности, и мы не позволим этому в штате Флорида».

Отмечается, что ранее власти штата Пенсильвания также подали иск против компании, разработавшей чат-бот Character.AI, обвинив его в том, что он выдавал себя за врача и вводил пользователей в заблуждение относительно получения медицинских консультаций.