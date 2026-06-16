Федеральный суд США отклонил иск xAI против OpenAI о краже коммерческих тайн

Aynur Şeyma Asan, Elmira Ekberova
16 Июня 2026•Обновить: 16 Июня 2026
Федеральный судья в США отклонил иск компании xAI, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, против разработчика искусственного интеллекта OpenAI, в котором утверждалось, что OpenAI пыталась получить коммерческие секреты компании.
Как сообщает газета The Wall Street Journal, федеральный судья штата Калифорния Рита Лин вынесла решение по иску, поданному xAI в сентябре 2025 года.
Судья отметила, что xAI не смогла представить доказательства утверждений о том, что конкурент OpenAI нанял бывшего сотрудника компании, инженера Ли Сюэциня, с целью получения конфиденциальной информации и коммерческих секретов.
По словам Лин, xAI фактически приравняла вопросы о предыдущем опыте работы кандидата во время собеседования к передаче коммерческих тайн. При этом судья подчеркнула, что доказательств того, что инженер Ли во время собеседования делился с OpenAI информацией о своем прежнем работодателе, представлено не было.
В результате суд постановил отклонить иск xAI.
Отмечается, что инженер, впоследствии принятый на работу в OpenAI, был одним из первых разработчиков чат-бота с искусственным интеллектом Grok, созданного компанией xAI.