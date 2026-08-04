Ученые нашли следы эукариот у Кровавого водопада в Антарктиде Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience

Американские ученые обнаружили молекулярные следы сообщества микроскопических морских эукариот в районе Кровавого водопада в Антарктиде.

Как сообщили в Институте океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, ученые провели исследование Кровавого водопада, который вытекает из ледника Тейлора и имеет характерный красный цвет из-за богатой железом соленой воды.

Исследователи проанализировали 167 образцов, собранных вблизи края ледника и в различных средах обитания в долине, куда стекают воды водопада.

Чтобы определить, какие организмы присутствуют в образцах и являются ли они активными, ученые применили метод анализа РНК.

В результате в районе края ледника были обнаружены молекулярные свидетельства сообщества активных микроскопических эукариот морского происхождения.

По мнению исследователей, это открытие может свидетельствовать о том, что в древние периоды морская вода проникла в антарктическую долину, а затем оказалась запертой под ледником. Таким образом, Кровавый водопад может содержать биологические свидетельства, способные пролить свет на прошлое Антарктиды.

Кроме того, в образцах были выявлены активные эукариоты с экспрессией генов, связанных с фотосинтезом, реакцией на стресс, восстановлением клеток и выживанием в условиях высокой солености.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.