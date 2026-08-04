Ученые нашли следы эукариот у Кровавого водопада в Антарктиде

Emirhan Demir, Marina Mussa
04 Августа 2026•Обновить: 04 Августа 2026
Американские ученые обнаружили молекулярные следы сообщества микроскопических морских эукариот в районе Кровавого водопада в Антарктиде.
Как сообщили в Институте океанографии Скриппса Калифорнийского университета в Сан-Диего, ученые провели исследование Кровавого водопада, который вытекает из ледника Тейлора и имеет характерный красный цвет из-за богатой железом соленой воды.
Исследователи проанализировали 167 образцов, собранных вблизи края ледника и в различных средах обитания в долине, куда стекают воды водопада.
Чтобы определить, какие организмы присутствуют в образцах и являются ли они активными, ученые применили метод анализа РНК.
В результате в районе края ледника были обнаружены молекулярные свидетельства сообщества активных микроскопических эукариот морского происхождения.
По мнению исследователей, это открытие может свидетельствовать о том, что в древние периоды морская вода проникла в антарктическую долину, а затем оказалась запертой под ледником. Таким образом, Кровавый водопад может содержать биологические свидетельства, способные пролить свет на прошлое Антарктиды.
Кроме того, в образцах были выявлены активные эукариоты с экспрессией генов, связанных с фотосинтезом, реакцией на стресс, восстановлением клеток и выживанием в условиях высокой солености.
Результаты исследования опубликованы в научном журнале Nature Geoscience.