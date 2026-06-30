Делегациям представили деятельность компании, разработки в области оборонных технологий и инновационные проекты

Участники Парламентского саммита НАТО посетили Национальный технологический центр Baykar Делегациям представили деятельность компании, разработки в области оборонных технологий и инновационные проекты

Спикеры парламентов стран — участников Парламентского саммита НАТО, проходящего в Стамбуле под председательством главы Великого национального собрания Турции Нумана Куртулмуша, посетили Национальный технологический центр Baykar.

После саммита, состоявшегося накануне во дворце Долмабахче, Нуман Куртулмуш вместе со спикерами парламентов стран-союзников и высокопоставленными представителями парламентских делегаций посетил Национальный технологический центр имени Оздемира Байрактара компании Baykar.

Экскурсию для участников провел председатель совета директоров Baykar Сельчук Байрактар. Гостям представили деятельность компании, разработки в сфере оборонных технологий и инновационные проекты.

В ходе визита Куртулмуш также встретился с Джанан Байрактар — супругой покойного Оздемира Байрактара, одного из основоположников концепции "Национального технологического рывка" и национальных беспилотных летательных аппаратов Турции, а также матерью председателя совета директоров Baykar Сельчука Байрактара.