Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS

Marina Mussa
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
Украина и Германия подписали имплементационное соглашение о совместном производстве беспилотников BARS. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети американской компании X в среду, 8 июля.
По его словам, документ был подписан совместно с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Сибига отметил, что соглашение стало результатом совместной работы Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine.
Согласно договоренности, немецкая сторона профинансирует производство беспилотных летательных аппаратов на первом этапе проекта.
Все произведенные в рамках соглашения дроны будут переданы Силам обороны Украины.