Немецкая сторона профинансирует первый этап проекта, а все произведенные беспилотники будут переданы Силам обороны Украины

Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве дронов BARS Немецкая сторона профинансирует первый этап проекта, а все произведенные беспилотники будут переданы Силам обороны Украины

Украина и Германия подписали имплементационное соглашение о совместном производстве беспилотников BARS. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети американской компании X в среду, 8 июля.



По его словам, документ был подписан совместно с федеральным министром обороны Германии Борисом Писториусом.

Сибига отметил, что соглашение стало результатом совместной работы Министерства обороны Украины и Федерального министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine.

Согласно договоренности, немецкая сторона профинансирует производство беспилотных летательных аппаратов на первом этапе проекта.

Все произведенные в рамках соглашения дроны будут переданы Силам обороны Украины.

