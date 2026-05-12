Тюркские государства сосредоточились на ИИ и экономическом сотрудничестве 15 мая в казахстанском городе Туркестан состоится неформальный саммит Совета глав государств Организации тюркских государств на тему «Искусственный интеллект и цифровое развитие»

Тюркские государства планирует сосредоточиться на новых шагах по развитию экономических связей на фоне активизации сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

Согласно информации, собранной корреспондентом «Анадолу», 15 мая в казахстанском городе Туркестан состоится неформальный саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) на тему «Искусственный интеллект и цифровое развитие».



Ожидается, что в саммите примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В центре внимания встречи будут вопросы искусственного интеллекта и цифровых инноваций. В этом контексте планируется обсудить использование преобразующего потенциала новых технологий для стимулирования устойчивого экономического роста.

На повестке также будут вопросы развития государственных услуг и укрепления региональной взаимосвязанности посредством углубления диалога. Ожидается, что в ходе мероприятия будут рассмотрены проекты и инициативы тюркских государств в области искусственного интеллекта. Кроме того, предполагается обсуждение совместных шагов по развитию тюркского искусственного интеллекта.

Годовой объем торговли Турции со странами ОТГ приблизился к 17 млрд долларов

Обсуждения в рамках саммита ОТГ, как ожидается, будут способствовать развитию экономических и торговых связей.

В последние годы Турция сохраняет статус нетто-экспортера в торговле со странами — членами организации. Экспорт Турции в Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан в 2021 году составил 6,2 млрд долларов, импорт — 4,2 млрд долларов. В 2022 году объем экспорта достиг 6,9 млрд долларов, тогда как объем импорта составил 6,2 млрд долларов.

В 2023 году объем турецкого экспорта вырос до 8,8 млрд долларов, а объем импорта достиг 6,4 млрд долларов.

В 2024 году объем экспорта Турции в указанные страны увеличился до 10 млрд долларов, тогда как объем импорта составил 6,5 млрд долларов.

В прошлом году экспорт Турции составил 9,6 млрд долларов, а импорт — 7,3 млрд долларов.

Таким образом, годовой объем торговли между Турцией и странами — членами ОТГ приблизился к 17 млрд долларов.

Наибольший объем экспорта пришелся на Казахстан

Казахстан стал главным экспортным направлением с показателем 3,2 млрд долларов. Далее следуют Азербайджан - 3 млрд долларов, Узбекистан -2,1 млрд долларов и Кыргызстан - 1,3 млрд долларов.

За первые три месяца текущего года экспорт Турции в страны - члены организации приблизился к 2,1 млрд долларов.

Наибольший объем поставок вновь пришелся на Казахстан - около 700 млн долларов. Далее следуют Азербайджан с 663 млн долларов, Узбекистан с 419,5 млн долларов и Кыргызстан с 274,7 млн долларов.

Статус стран-наблюдателей в ОТГ имеют Туркменистан, Венгрия, Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) и Организация экономического сотрудничества.

На повестке - новые возможности сотрудничества между Турцией и Казахстаном

Помимо саммита ОТГ в Туркестане, в Астане также запланированы переговоры и встречи, направленные на дальнейшее развитие турецко-казахстанских отношений.

Ожидается, что 14 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Кроме того, состоится Турецко-казахстанский бизнес-форум. В мероприятии, в котором также примет участие министр торговли Турции Омер Болат, представители деловых кругов двух стран обсудят новые возможности сотрудничества.

Встречи, как ожидается, внесут вклад в дальнейшее развитие экономических и торговых связей между Турцией и Казахстаном.