Турция представит новейшие бронемашины и платформу с лазерной системой на SAHA EXPO-2026 В Стамбуле представят ALKA-KAPLAN, PARS ALPHA, ZAHA и İZCİ с расширенными боевыми возможностями

На Международной выставке оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2026 представят возможности «лазерной оружейной системы» Турции.

SAHA EXPO 2026 пройдет с 5 по 9 мая в Стамбульском выставочном центре (Istanbul Expo Center). Организатором мероприятия, на котором представят передовые технологии оборонной промышленности, выступит крупнейший в Турции и Европе промышленный кластер SAHA Istanbul.

Девятый материал специального цикла новостей «Анадолу» на тему «Сердце технологий будет биться на SAHA» посвящен разработкам в области боевых бронированных машин, которые будут представлены на предстоящей экспозиции.

FNSS, один из мировых лидеров турецкой оборонной индустрии в сегменте военных наземных машин, представит на выставке технику, недавно поступившую на вооружение сил безопасности, а также ее новые расширенные возможности.

Гибридная платформа направленной энергии ALKA-KAPLAN, созданная в кооперации ROKETSAN и FNSS и впервые показанная на выставке IDEF 2025 в прошлом году, будет представлена на SAHA 2026 уже с новыми функциями, разработанными за прошедший период.

Платформа объединяет в себе систему направленной энергии ALKA разработки компании ROKETSAN и гибридную платформу-носитель KAPLAN от FNSS. ALKA способна обнаруживать и уничтожать мини- и микро-беспилотные летательные аппараты (БПЛА) как с неподвижным, так и с поворотным крылом, а также барражирующие боеприпасы.

FNSS спроектировала и интегрировала в машину дизель-генераторную установку, обеспечивающую электроэнергию для электропривода. Установка вырабатывает необходимое электричество, функционируя в наиболее эффективных режимах скорости и крутящего момента. Благодаря агрегату, производящему мощность в высоких киловаттах, обеспечиваются мобильные потребности машины, а также становится возможной подача электроэнергии на высоком напряжении, необходимом для оружия нового поколения, такого как ALKA, причем без необходимости перевозки дополнительного энергоблока.

ALKA LASER выделяется как один из наиболее экономически эффективных оборонительных систем против асимметричных угроз. Компания ROKETSAN также продолжает работы по разработке новых и передовых субтехнологий для данной платформы.

Бронемашина нового поколения PARS ALPHA

На стенде FNSS будет представлена новая колесная бронированная боевая машина PARS ALPHA 8×8 с интегрированной дистанционно управляемой башней TEBER-II 30/40.

PARS ALPHA 8×8 объединяет на единой платформе инновационные решения для боевых бронированных машин нового поколения, обеспечивая превосходную подвижность и прочность, высокую ситуационную осведомленность и современные системы жизнеобеспечения.

На машину интегрирована разработанная FNSS дистанционно управляемая башня TEBER-II 30/40. Башня оснащена 30-мм двусторонней автоматической пушкой. При этом ствол 30-мм пушки может быть заменен на 40-мм с сохранением основных узлов и ствольной коробки. Такая возможность адаптации позволяет пользователям легко и своевременно увеличивать огневую мощь там и тогда, где это необходимо. Кроме того, рядом с основным орудием установлен спаренный 7,62-мм пулемет.

ZAHA – самый быстрый десантный бронетранспортер



На выставке также будет представлен бронированный десантный штурмовой автомобиль ZAHA, который находится на вооружении Военно-морских сил Турции.

ZAHA способен максимально быстро преодолевать расстояние между кораблем и берегом во время десантной операции. На этапе высадки он может спускаться с десантных кораблей в море и с высокой скоростью преодолевать расстояние, обеспечивая быструю высадку подразделений под защитой и с огневой поддержкой. ZAHA, являющийся самым быстрым десантным аппаратом в распоряжении Вооруженных сил Турции, сочетает в себе все характеристики и возможности, необходимые как для военной наземной, так и для военно-морской техники, с учетом сбалансированных требований к эксплуатации на суше и на море.

İZCİ – мультипликатор силы в разведывательных миссиях



На выставке также будет представлена машина İZCİ 6×6 для выполнения разведывательных задач. Поставки İZCİ 6×6 для Вооруженных сил Турции в рамках проекта специальных тактических колесных бронированных машин близятся к завершению.

İZCİ 6×6, как важный мультипликатор силы, обеспечивают быстрое, качественное и оперативное выполнение разведывательных задач благодаря встроенной системе управления и контроля.

Машины PARS İZCİ разработаны специально для ведения разведывательных операций и операций по обеспечению внутренней безопасности. Благодаря высокой ситуационной осведомленности они предоставляют пользователю тактические преимущества и сохраняют отличную мобильность в любых дорожных условиях. Выполнение задач обеспечивается за счет превосходной баллистической и противоминной защиты.

По своему уровню защиты PARS İZCİ соответствует классу минозащищенных машин, предназначенных для перевозки личного состава, и при этом обладает всеми возможностями, которые ожидаются от современной бронированной боевой машины.