Турция делает ставку на проектах в сфере «чистых технологий» перед Климатическим саммитом Научно-технический исследовательский совет (TÜBİTAK) реализует проекты по развитию инновационных бизнес-идей в сфере чистых технологий

Турецкий научно-технический исследовательский совет (TÜBİTAK) в преддверии Конференции ООН по изменению климата (COP31), которая состоится в ноябре в Анталье, сосредоточился на новых проектах, направленных на развитие инновационных бизнес-идей в сфере чистых технологий и подготовку стартапов к привлечению инвестиций.

COP31 пройдет в Анталье с 9 по 20 ноября под председательством Турции. В рамках мероприятия будут обсуждаться вопросы глобального сотрудничества по таким темам, как борьба с изменением климата, сокращение выбросов, переход к чистой энергетике и климатическое финансирование.

По данным «Анадолу», на фоне активной подготовки к COP31, которая считается одним из самых престижных событий в мире, TÜBİTAK расширяет свою поддержку в сферах чистой энергетики, чистых технологий и зеленого перехода, запуская новые конкурсные программы.

С начала года ведомство инициировало ряд программ поддержки в рамках таких инициатив, как «Зеленый переход в промышленности», «Зеленый переход SAYEM», «Совместный конкурс Партнерства по переходу к чистой энергетике 2026», а также Глобальной программы предпринимательства в сфере чистых технологий (GCIP), направленных на масштабирование и коммерциализацию чистых технологий.

В настоящее время особое внимание уделяется мероприятиям в рамках второго этапа Глобальной программы предпринимательства в сфере чистых технологий (GCIP), где TÜBİTAK выступает в роли национального исполнителя, а программа реализуется при сотрудничестве с ООН по промышленному развитию (ЮНИДО).

В число партнеров программы входят Министерство промышленности и технологий, а также министерства семьи и социальных услуг, окружающей среды, градостроительства и изменения климата, энергетики и природных ресурсов, сельского и лесного хозяйства.

На втором этапе программы посредством конкурсных мероприятий планируется трансформировать решения в области чистых технологий в инновационные стартапы. Благодаря компонентам технологической верификации и подготовки к инвестициям предприниматели смогут доработать свои продукты и бизнес-модели, усилить коммерческий потенциал и подготовиться к выходу на национальные и глобальные рынки.

В этой связи прием заявок на конкурсы «Акселератор GCIP Турция 2026» и «Акселератор инклюзивного зеленого перехода 2026», направленный на повышение инклюзивности в процессе перехода к зеленой экономике, продлится до 3 августа.

Кто может подать заявку

Участие в программе могут принять стартапы в следующих категориях: энергоэффективность, возобновляемая энергия, переработка отходов, водосбережение, экологичное строительство, транспорт, а также передовые материалы и химическая продукция.

В рамках акселерационной программы предполагается техническая и коммерческая проработка разрабатываемых решений, поддержка технологической верификации и подготовка стартапов к взаимодействию с инвесторами.

По итогам акселерационной программы команды, занявшие призовые места, будут награждены TÜBİTAK. Победитель получит 700 тыс. лир, занявший второе место — 500 тыс. лир, а третье — 400 тыс. лир.

Особая поддержка женщинам-предпринимателям

В рамках программы также будут проводиться специализированные акселерационные мероприятия, направленные на повышение успешности женщин-предпринимателей, работающих в сфере чистых технологий.

При сотрудничестве Министерства семьи и социальных услуг и TÜBİTAK будет оказана поддержка в номинациях «Женщина-предприниматель — лидер социального воздействия», «Инновационная женщина-предприниматель», «Женщина-предприниматель с наилучшей динамикой развития» и «Молодая женщина-предприниматель». Победительница в каждой номинации получит по 300 тыс. лир.

Для повышения коммерческой эффективности продуктов, разрабатываемых женщинами-предпринимателями, их подготовки к инвестициям и выхода на глобальные рынки также будет внедрен модуль «Подготовка к инвестициям и глобализация для женщин-предпринимателей в сфере чистых технологий».

К участию в этом модуле будут допущены команды, отобранные среди участников акселераторов GCIP, при условии, что хотя бы один из основателей или как минимум один топ-менеджер является женщиной. В рамках модуля будут проводиться мероприятия по усилению коммерческих аспектов продуктов стартапов и их подготовке к международным рынкам.

Отдельный акселератор для инклюзивного зеленого перехода

Конкурс «Акселератор инклюзивного зеленого перехода 2026», реализуемый при сотрудничестве TÜBİTAK и ЮНИДО, был разработан в рамках проекта «Поддержка интеграции мигрантов в переход Турции к зеленой экономике», финансируемого Многосторонним целевым фондом.

Цель конкурса — усилить инклюзивный компонент «Акселератора GCIP Турция» и способствовать справедливому зелёному переходу в Турции. Программа открыта для технологических инновационных решений, способствующих достижению экологически чистого, устойчивого и климатически нейтрального общества.

В рамках «Акселератора инклюзивного зеленого перехода 2026» также предусмотрены призы: 700 тыс. лир — за первое место, 500 тыс. — за второе и 400 тыс. — за третье.

Поддержка в сфере образования

После панельных оценок в рамках обоих конкурсов команды, отобранные для участия в акселераторах, присоединятся к Национальной академии GCIP Турция 2026, которая состоится в сентябре 2026 года. В академии команды получат образовательные и менторские услуги, что позволит им развить инновационные бизнес-идеи в сфере чистых технологий.

В период с августа по декабрь глобальный партнер GCIP по акселерационному обучению — The Network for Global Innovation (NGIN) — проведет онлайн-курсы.

В рамках образовательного процесса деятельность команд, предусмотренная требуемыми рабочими документами, будет отслеживаться закрепленными за каждой командой менторами, которые будут оказывать поддержку как по общим, так и по тематическим направлениям.