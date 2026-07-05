Историческая поставка состоялась в рамках контракта на строительство и передачу корабля для ВМС Румынии

Турция впервые экспортировала систему управления боем ADVENT в страну НАТО Историческая поставка состоялась в рамках контракта на строительство и передачу корабля для ВМС Румынии

Турецкая система управления боевыми действиями ADVENT, представляющая собой национальное командно-контрольное решение для морских платформ, впервые экспортирована компанией HAVELSAN в одну из стран — членов НАТО.

Экспортный успех был достигнут в рамках контракта на поставку Румынии корвета CAm.ROMAN. Вместе с кораблем румынскому военно-морскому командованию была передана и система ADVENT, адаптированная под оперативные нужды заказчика.

До настоящего времени ADVENT поставлялась в страны на разных континентах — в их числе Пакистан, Индонезия, Украина, Катар, Оман, Нигерия, Малайзия и Чили. Однако нынешняя поставка стала первой для государства — члена НАТО, что открывает новую страницу в экспортной истории системы.

Версия ADVENT, переданная Румынии, базируется на той же платформе, что и система, стоящая на вооружении турецкого флота, однако доработана с учетом специфических требований румынских ВМС. Модульная архитектура позволяет HAVELSAN гибко адаптировать продукт под различные запросы заказчиков.

Система управления боевыми действиями ADVENT, разработанная в тесном сотрудничестве с Командованием военно-морских сил Турции, спроектирована на основе подходов, ориентированных на объединение не одного корабля, а нескольких платформ в единой оперативной картине.

Система охватывает все операционные процессы, включая оценку угроз, поддержку принятия решений, обнаружение целей, управление вооружением и сенсорами, обеспечивая командному составу высокий уровень ситуационной осведомленности и эффективности.

ADVENT совместима с системами союзников по различным протоколам связи и может быть развернута на платформах самого разного масштаба — от малых катеров до крупных боевых кораблей, от наземных пунктов управления до беспилотных аппаратов. Система используется в надводной, подводной и воздушной среде. Для морских беспилотников предусмотрена специализированная версия ADVENT ROTA, предназначенная для управления заданиями.

ADVENT, созданная турецкими инженерами на базе инфраструктуры, насчитывающей миллионы строк кода, впервые вступила в строй в 2019 году на корвете TCG Kınalıada. Впоследствии система была интегрирована на TCG Ufuk, TCG Anadolu и CAm.ROMAN, а также на другие платформы, число которых продолжает неуклонно расти.

В последние годы HAVELSAN продолжает совершенствовать ADVENT, внедряя в нее элементы искусственного интеллекта в рамках версии ADVENT AI. Компания также готовит предложения по различным модификациям системы для новых зарубежных заказчиков. Ожидается, что экспорт в Румынию, ставший первым шагом ADVENT на пространстве НАТО, проложит дорогу для дальнейшего сотрудничества с другими странами альянса.

Вместе с кораблем, поставленным Румынии, HAVELSAN открыл путь для экспорта целого ряда других систем, разработанных и произведенных с использованием отечественных ресурсов.

В их числе — система радиоэлектронной борьбы YELKOVAN, созданная совместно с TÜBİTAK и впервые примененная на турецком флоте, а также автоматическая стабилизированная орудийная система TARGAN калибра 12,7 мм, разработанная совместно с компанией UNIROBOTICS.

Ожидается, что система ADVENT вызовет большой интерес у участников предстоящего саммита в Анкаре, который Турция примет 7–8 июля. В рамках встреч и мероприятий, приуроченных к демонстрации возможностей турецкой оборонной промышленности, этой разработке будет уделено особое внимание.