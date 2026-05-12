Турция будет сотрудничать с 11 странами по проектам в сфере робототехники на базе ИИ Турецкую часть проекта будет координировать TÜBİTAK

Турция будет сотрудничать с 10 европейскими странами, включая Германию и Францию, а также с Японией по проектам в области робототехники на базе искусственного интеллекта.

По информации, полученной корреспондентом «Анадолу» в TÜBİTAK, сотрудничество будет осуществляться в рамках конкурса, объявленного платформой CONCERT Japan.

Платформа была создана как независимая структура с целью развития научно-технологического сотрудничества между Европой и Японией. В этом контексте при участии финансирующих организаций из Турции, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Польши и Словакии был объявлен совместный конкурс под названием «Робототехника на базе искусственного интеллекта для применения в реальном мире».

В рамках конкурса будет поддержана разработка адаптивных автономных систем и интеллектуальной робототехники на базе искусственного интеллекта, способных работать в динамичных, неструктурированных и ориентированных на человека условиях. Целью также является стимулирование международной мобильности, прежде всего между европейскими и японскими исследователями, а также развитие устойчивого и многостороннего исследовательского сотрудничества.

Проекты необходимо представить до 22 июля

Заявки на проекты должны предусматривать международное сотрудничество и быть представлены в рамках междисциплинарных подходов по обозначенному направлению.

Каждый проектный консорциум должен состоять как минимум из трех соответствующих требованиям партнеров: одного из Японии и двух из европейских стран, участвующих в конкурсе.

Заявки на проекты принимаются до 22 июля.

Поддержка до 145 тыс. евро на проект

Поддержка будет предоставляться проектам, представленным высшими учебными заведениями, подпадающими под действие Закона о высшем образовании, учебно-исследовательскими больницами, государственными учреждениями и организациями, а также зарегистрированными в Турции компаниями с торговым реестром, создающими добавленную стоимость на уровне предприятия независимо от сектора и масштаба деятельности.

Срок реализации проекта не должен превышать 36 месяцев. Турецкую часть конкурса будет координировать TÜBİTAK.

Запрашиваемый у TÜBİTAK вклад, без учета доли учреждения и премии за стимулирование проекта, не сможет превышать 145 тыс. евро на один проект. Для одной исполнительной организации лимит составит 100 тыс. евро для высших учебных заведений, учебно-исследовательских больниц, государственных учреждений и организаций, а для частных организаций - 145 тыс. евро.

В рамках конкурса на поездки для участия в научных мероприятиях внутри страны и за рубежом, таких как конгрессы и конференции, можно будет запросить до 175 тыс. турецких лир. На поездки, связанные с рабочими визитами между партнерами проекта, нетворкингом и аналогичными мероприятиями, можно будет запросить до 300 тыс. лир. Таким образом, общий объем средств на поездки для одной исполнительной организации сможет достигать 475 тыс. лир.

Высшие учебные заведения, учебно-исследовательские больницы, государственные учреждения и организации получат поддержку в размере 100% утвержденного бюджета, крупные частные организации - 60%, а малые и средние предприятия - 75%.

Результаты заявок планируется объявить в декабре.

Проекты, которые будут реализованы в сфере робототехники на базе ИИ, рассматриваются как стратегически важные, поскольку стремительное развитие этой области способно трансформировать многие сферы от промышленности до сектора услуг.