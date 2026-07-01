Турецкий радар STM DAR помогает искать выживших под завалами в Венесуэле STM DAR, улавливающий микродвижения за бетоном, впервые задействован в международной миссии

Система STM DAR (Duvar Arkası Radar — «Радар, видящий сквозь стены»), разработанная турецкой оборонной компанией STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ с использованием исключительно отечественных ресурсов и технологий, приступила к выполнению своей первой боевой задачи на международном уровне.

Согласно информации, распространенной пресс-службой STM, в район Венесуэлы, пострадавший от серии землетрясений, были оперативно направлены поисково-спасательные группы в составе Бригады гуманитарной помощи Вооруженных сил Турции.

В ходе проведения поисково-спасательных работ под завалами разрушенных зданий эти подразделения активно используют национальную разработку — систему STM DAR. Комплекс, уже доказавший свою эффективность и внесший колоссальный вклад в ликвидацию последствий землетрясений с эпицентром в Кахраманмараше в 2023 году, в настоящее время выполняет свою первую международную миссию именно в Венесуэле.

Система DAR, которая активно задействовалась в поисково-спасательных операциях после разрушительных февральских землетрясений 6 февраля в Кахраманмараше, позволила с высокой точностью определить точное местоположение более чем 50 человек, оказавшихся под обломками зданий, благодаря чему эти люди были спасены и извлечены из-под завалов живыми.

На сегодняшний день данный комплекс уже находится в штатном оснащении Вооруженных сил Турции, Главного командования жандармерии и Главного управления полиции. Помимо этого, система также активно эксплуатируется пожарной службой столичного муниципалитета Денизли и администрацией провинции Эрзинджан для решения повседневных оперативных задач.

- Система играет критически важную роль

Принцип действия системы DAR основан на использовании сигналов сверхширокополосного диапазона, благодаря чему комплекс способен получать двухмерные данные о местоположении как неподвижных, так и движущихся объектов, находящихся в закрытых помещениях, куда отсутствует визуальный доступ.

Данная система одинаково успешно может применяться как в чисто военных сценариях — например, при проведении операций по освобождению заложников, в ходе контртеррористических мероприятий и в рамках обеспечения внутренней безопасности, так и в гражданских целях - для проведения поисково-спасательных работ в зонах землетрясений, схода лавин, крупных пожаров и иных стихийных бедствий, а также в рамках борьбы с незаконной торговлей людьми и контрабандой мигрантов.

- Система определяет точное местоположение по дыханию

Система способна с исключительно высокой точностью определить местоположение человека, находящегося под завалами. Для этого она улавливает микродвижения и макродвижения грудной клетки, рук и других частей тела, возникающие в процессе дыхания.

Сам комплекс, масса которого составляет около 6,5 кг, с помощью излучаемых радиосигналов мгновенно определяет наличие живого человека за стеной или иным препятствием и в режиме реального времени передает эти данные на управляющее устройство. Кроме того, система позволяет точно установить, на какой глубине и в какой именно точке находится данный человек.

Разработанная таким образом, чтобы управляться одним оператором вручную, система также может устанавливаться на штатив или аналогичные приспособления и дистанционно управляться с помощью планшетного компьютера. Благодаря используемой аккумуляторной технологии DAR способен непрерывно выполнять поставленные задачи на протяжении более четырех часов без подзарядки.​​​​​​​

