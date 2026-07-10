Турецкий исследователь внес вклад в разработку батареи, способной генерировать энергию из пота и влаги Батарея,изготовленная из экологически безопасных материалов, рассматривается как альтернатива традиционным химическим источникам питания

Преподаватель инженерного факультета Университета имени Неджметтина Эрбакана (NEÜ), профессор Бюньямин Шахин внес вклад в разработку батареи нового поколения, способной вырабатывать энергию из пота и влаги и предназначенной для использования в носимых медицинских технологиях.

Профессор Шахин, реализующий проект «Технологии нового поколения для носимых медицинских устройств» при поддержке Совета по научно-техническим исследованиям Турции (TÜBİTAK), в течение 12-месячной исследовательской программы работал в Университете штата Северная Каролина.

Изначально турецкий ученый принимал участие в одном исследовательском проекте, однако благодаря высоким результатам работы по приглашению принимающей исследовательской группы был включен еще в два международных проекта.

В рамках этих проектов технология батареи нового поколения была разработана совместными усилиями исследователей Университета штата Северная Каролина, Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, Университета Райса и Университета имени Неджметтина Эрбакана.

Статья, подготовленная исследовательской группой, прошла процесс международного рецензирования, продолжавшийся около восьми месяцев, после чего была опубликована в журнале Science Advances.

Экологичная система, вырабатывающая энергию из влаги

Разработанная в рамках исследования батарея изготовлена из экологически безопасных материалов и рассматривается как альтернатива традиционным химическим источникам питания.

Батарея способна вырабатывать электроэнергию за счет человеческого пота или влаги окружающей среды. Благодаря гибкой конструкции устройство можно размещать на различных участках тела, что позволяет использовать его в медицинских носимых устройствах.

Лабораторные испытания показали, что система способна считывать физиологические показатели человека и непрерывно передавать их по беспроводной связи через Bluetooth в центральную систему.

По мнению исследователей, разработанная технология может стать важной основой для развития систем телемедицины (оказание медицинских услуг и консультаций на расстоянии с помощью цифровых технологий и средств связи).

Новая эра в носимых медицинских устройствах

В беседе с корреспондентом «Анадолу» профессор Бюньямин Шахин заявил, что в будущем дистанционные медицинские услуги станут одним из ключевых направлений здравоохранения. По его словам, носимые медицинские технологии позволят в режиме реального времени получать данные и удаленно контролировать состояние здоровья пациентов.

Шахин указал, что современные устройства нуждаются в источниках питания, которые либо необходимо регулярно заряжать, либо использовать традиционные химические батареи, наносящие вред окружающей среде.

Основной целью исследования стала разработка гибкой, экологически безопасной батареи, которая после использования способна самостоятельно разлагаться в природе, - отметил профессор.

Шахин сообщил, что исследователи разработали источник питания, способный изгибаться вместе с любым участком тела и самостоятельно вырабатывать энергию за счет влаги.

«Мы стремились создать гибкую батарею для носимых устройств. Она активируется под воздействием влаги окружающей среды или биологических жидкостей, таких как пот. Чтобы продемонстрировать возможности ее применения в медицине будущего, мы интегрировали эту батарею в датчик измерения пульса. Испытания показали, что она полностью обеспечивает устройство необходимой энергией. Это означает, что разработанная нами батарея для медицинского оборудования нового поколения способна естественным образом вырабатывать необходимую энергию и одновременно передавать данные о физической активности пользователя в любой центр обработки информации. Научные эксперименты подтвердили, что устройство может получать питание от биологических жидкостей, пота или влаги окружающей среды, считывать данные и передавать их в центр по Bluetooth», — сказал Шахин.

Важный шаг с точки зрения трансфера технологий

Профессор подчеркнул, что проведенное исследование имеет большое значение не только как научная публикация, но и как важное достижение в сфере трансфера технологий.

«Нам представилась возможность работать с ведущими мировыми исследовательскими группами. Мы объединили их научный опыт с исследовательским потенциалом нашей страны. В настоящее время мы продолжаем новые исследования, которые станут продолжением полученных результатов», — сказал он.

Шахин также сообщил, что во время работы в США провел ряд академических встреч в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилле, в том числе с лауреатом Нобелевской премии по химии, турецким ученым профессором Азизом Санджаром.