Турецкие ученые провели исследования по изменению климата и космическим технологиям в Арктике

Турецкие ученые, принявшие участие в шестой Национальной арктической научной экспедиции (TASE-VI), провели в полярном регионе исследования влияния изменения климата на морские экосистемы, а также реализовали проекты в области космических и навигационных технологий.

Экспедиция TASE-VI, организованная под патронажем президента Турции, при координации Министерства промышленности и технологий и под руководством Института полярных исследований TÜBİTAK (KARE), завершилась.

В рамках экспедиции 12 ученых реализовали 12 научных проектов и исследований в таких областях, как океанография, биология, химия, динамика атмосферы, метеорология, геодезия и спутниковые системы.

Для участия в исследованиях также были приглашены три зарубежных ученых из Аргентины, Болгарии и Уругвая.

Научная группа достигла на судне 82-й северной широты. В этом году специалисты продолжили исследования в рамках «Национальной стратегии полярных исследований», сосредоточившись на таких приоритетных направлениях, как глобальное изменение климата, находящиеся под угрозой экосистемы и последствия человеческой деятельности.

Участники экспедиции рассказали агентству Anadolu о проведенных исследованиях.

- Изучение влияния климата на морские организмы

Профессор Института морских наук и управления Стамбульского университета Денизхан Вардар сообщил, что команда изучала влияние изменения климата на живые организмы морского дна.

«Мы подали заявку на проекты TÜBİTAK 1001, посвященные полярным исследованиям, и наш проект был принят. Благодаря этому мы приехали сюда. У нашей работы есть два важных направления. Во-первых, мы получаем изображения с 28 участков морского дна и изучаем покрытие поверхности живыми организмами. Кроме того, с помощью подводных роботов и дронов мы определяем границы зон, где эти организмы появляются и исчезают», — рассказал он.

По словам ученого, исследователи также проводят съемку с помощью подводных дронов в таких важных районах, как зоны перед ледниками.

- Наноматериалы испытали в условиях, близких к космическим

Профессор кафедры пищевой инженерии Стамбульского технического университета Филиз Алтай рассказала, что ее исследования в основном связаны с применением нанотехнологий, что впоследствии вызвало интерес к космическим исследованиям.

По ее словам, проект, одобренный TÜBİTAK KARE, состоит из двух частей.

«В первой части проекта мы хотим определить стабильность наноматериалов, произведенных нами в лаборатории, в условиях космоса. Во второй части мы работаем над извлечением экзосом — пузырьков, обеспечивающих межклеточную коммуникацию, — из рыб, обитающих в этом регионе», — сказала Алтай.

- Медицинская команда сопровождала экспедицию на протяжении всего маршрута

Заместитель руководителя экспедиции и медицинский специалист доцент доктор Бенгюсу Мираслоглу отметила, что ее задачей было реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, заболевания и внезапные проблемы со здоровьем участников.

По ее словам, подготовка медицинской части экспедиции началась задолго до выхода в путь: все участники прошли подробные медицинские обследования и тестирование.

«Цель этих проверок — предотвратить возможные риски для здоровья, принять меры против заболеваний и при необходимости обеспечить лечение», — пояснила она.

Мираслоглу также рассказала, что перед экспедицией участники прошли специальную подготовку.

«Мы информировали участников во время предварительных тренировок и обучения по основам оказания медицинской помощи. Во время экспедиции мы не столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем», — отметила она.

- «Выбор острова Шпицберген важен для понимания последствий изменения климата»

Исследователь Института морских наук и технологий Университета Девятого сентября Озкан Озель заявил, что его участие в экспедиции стало возможным после одобрения проекта в рамках программы TÜBİTAK KARE KUTUP-1001 на 2026 год.

«Проводимые нами исследования имеют большое значение. Выбор острова Шпицберген особенно важен для понимания последствий глобального изменения климата, поскольку это одно из уникальных мест, где атмосферные процессы взаимодействуют с морскими и океаническими водами», — сказал он.

По его словам, регион является своеобразной природной лабораторией с точки зрения океанографических исследований, поскольку здесь встречаются пресные и соленые воды.

«То, что мы около трех лет проводим исследования в одной и той же области и в одних и тех же точках, позволит нам получить важные данные о процессе таяния ледников, скорости их исчезновения и влиянии изменения климата. Мы считаем, что эти исследования внесут вклад в разработку прогнозов на будущее», — отметил Озель.

- Исследование технологий точного позиционирования

Научный сотрудник кафедры геодезической инженерии Технического университета Гебзе Эмре Боздоган сообщил, что с момента отправной точки экспедиции в Тромсё команда собирала данные с помощью трех GNSS-приемников и антенн различного назначения.

«Цель нашего проекта — проверить эффективность различных технологий GNSS-позиционирования в условиях Арктики. Кроме того, мы изучаем, можно ли устранить потери данных, возникающие из-за перебоев сигнала и корректировок GNSS, с помощью разрабатываемого нами программного обеспечения позиционирования на основе кинематической технологии VRS», — рассказал он.

По словам Боздогана, проект направлен на обеспечение возможности непрерывного определения местоположения как для Турции, так и для мировой научной литературы в области GNSS.

- «Я интересуюсь полюсами с первых лет учебы»

Студент последнего курса кафедры геодезической инженерии Стамбульского технического университета Мурат Джюребал сообщил, что проводит анализ и сравнение методов высокоточного позиционирования в GNSS-системах.

«Мой проект был принят в рамках конкурса TÜBİTAK. Интерес к полярным регионам у меня появился еще с первых лет учебы. Я счастлив, что смог добраться сюда. Надеюсь принять участие во многих будущих экспедициях. Я очень взволнован и счастлив», — сказал он.