Турецкие компании подписали на выставке SAHA 2026 экспортные контракты на $8 млрд

Турецкие оборонные компании подписали экспортные контракты на сумму почти 8 миллиардов долларов США за первые три дня работы международной выставки оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO 2026, которая проходит в Стамбуле.

Председатель SAHA Istanbul Халук Байрактар отметил, что сумма подписанных соглашений установила новый исторический рекорд для турецкой оборонной промышленности.

«Я от всего сердца поздравляю всех членов SAHA Istanbul, которые способствовали этому выдающемуся достижению»,-сказал он.

SAHA EXPO 2026, организованная ведущим оборонным кластером Турции SAHA Istanbul, проходит с 5 по 9 мая 2026 года в Стамбульском выставочном центре (Istanbul Expo Center), является одним из крупнейших и наиболее престижных мероприятий в оборонной, аэрокосмической и космической отраслях, объединяя участников из более чем 120 стран.

На выставке турецкие оборонные компании и государственные предприятия демонстрируют свои новые разработки и технологии.