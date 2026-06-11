Более 300 специалистов, прошедших подготовку в России, работают над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС «Аккую»

Турецкие инженеры выполняют ключевые задачи на АЭС «Аккую» Более 300 специалистов, прошедших подготовку в России, работают над вводом в эксплуатацию первого энергоблока АЭС «Аккую»

Турецкие инженеры, прошедшие обучение в России и приступившие к работе на строящейся в провинции Мерсин атомной электростанции «Аккую», выразили удовлетворение возможностью участвовать в подготовке к запуску первого энергоблока станции.

На площадке АЭС «Аккую» в районе Гюльнар одновременно продолжается строительство четырех реакторов мощностью по 1200 мегаватт каждый.

После ввода в эксплуатацию первого энергоблока остальные планируется запускать с интервалом в один год.

Фото : Akkuyu Nükleer AŞ/AA

На первом энергоблоке, в реактор которого уже загружены имитационные топливные сборки, ведутся заключительные подготовительные работы перед пуском.

После выхода на полную мощность станция сможет обеспечивать около 10% потребностей Турции в электроэнергии. В рамках программы подготовки эксплуатационного персонала АЭС «Аккую» более 300 турецких инженеров, окончивших российские вузы, уже работают на различных объектах станции.

По словам специалистов, участие в проекте, который позволит Турции развивать собственную атомную энергетику, вызывает у них чувство особой гордости.

Фото : Mehmet Umut Bakay/AA

Еще 131 участник программы продолжает обучение.

Главный специалист по контролю герметичности ядерного топлива Эге Мерт рассказал «Анадолу», что за 6,5 года обучения в России будущие специалисты получили серьезную инженерную подготовку.

30-летний инженер отметил, что во время стажировок на атомных электростанциях они приобрели ценный практический опыт.

«Для меня большая честь применять полученные знания и опыт при строительстве и эксплуатации первой атомной электростанции Турции», — сказал он.

По словам Мерта, развитие промышленности и технологий во всем мире приводит к устойчивому росту спроса на электроэнергию, и атомная энергетика играет важную роль в удовлетворении этих потребностей.

Фото : Akkuyu Nükleer AŞ/AA

Он подчеркнул, что атомные электростанции способны обеспечивать непрерывную выработку больших объемов электроэнергии независимо от погодных условий.

«Наиболее надежным источником для стабильного производства электроэнергии является атомная энергетика. Я считаю, что она позволит существенно снизить нашу зависимость от внешних источников энергии. Для обеспечения энергетической безопасности Турции атомная энергетика должна занимать одно из ключевых мест. Уверен, что наша страна добьется еще больших успехов в этой сфере. Мы должны своей работой доказать, что осознаем всю ответственность, связанную с производством энергии на атомной станции», — отметил Мерт.

Специалист по химическому анализу вторичного контура Пакизе Айше Джигал также заявила, что гордится возможностью работать над этим проектом.

31-летняя инженер рассказала, что трудится на площадке станции уже четыре года.

«Наша задача в химическом подразделении — следить за тем, чтобы физические и химические показатели воды соответствовали международным стандартам. Качество воды, циркулирующей в системах станции, имеет решающее значение для ее эффективной и безопасной эксплуатации», — пояснила она.

По словам Джигал, работа над первым в стране проектом атомной электростанции имеет для турецких инженеров особое значение.

«Для нас очень важно быть частью проекта первой атомной электростанции Турции. Вместе с этим на нас лежит большая ответственность. Мы не просто участвуем в строительстве станции — мы стоим у истоков новой отрасли в нашей стране. Именно наше поколение станет первым поколением турецких инженеров, которым предстоит работать на первой атомной электростанции Турции», — сказала она.