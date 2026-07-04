Турецкая ракета TAYFUN Blok-3, производства ROKETSAN, уничтожила движущуюся надводную цель на большой дальности

Турецкая ракета «ТAYFUN Blok-3» впервые уничтожила движущуюся надводную цель на большой дальности с хирургической точностью.



Председатель Управления оборонной промышленности администрации президента Турецкой Республики Халук Гёргюн в своей публикации в социальной сети сообщил, что версия ракеты «ТAYFUN Blok-3» в ходе испытательного запуска, который вывел возможности точного поражения на больших расстояниях на новый уровень, поразила движущуюся цель с полной точностью, в очередной раз доказав свою эффективность в боевых условиях.



«TAYFUN, который является одним из наших стратегических потенциалов, укрепляющих сдерживающий потенциал нашей страны, внесет значительный вклад в нашу систему безопасности. От имени всех участников экосистемы я выражаю благодарность нашему президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, сыгравшему историческую роль в достижении сегодняшних успехов нашей оборонной промышленности благодаря своему сильному лидерству и непоколебимой поддержке. Я поздравляю всех наших субподрядчиков, инженеров, техников и коллег из Управления оборонной промышленности, в первую очередь семью ROKETSAN, чьи усилия способствовали этому успеху. Мы будем продолжать работать без устали и со всей нашей силой, чтобы продвинуть вперед дело, которое мы взяли на себя на пути к построению «Века Турции», - отметил глава управления.



В сообщении компании ROKETSAN также отмечается, что ракета TAYFUN Блок-3, развивающая гиперзвуковые скорости и обладающая высокой ударной мощностью и точностью, впервые уничтожила движущуюся надводную цель на большой дальности с хирургической точностью. В сообщении говорится: «Мы с каждым днем расширяем возможности наших продуктов, укрепляя наше стратегическое сдерживание».

Генеральный директор ROKETSAN Мурат Икинджи в свою очередь прокомментировал испытания следующими словами:



«В Черном море ракета TAYFUN вновь продемонстрировала свою мощь. TAYFUN Блок-3, поразившая движущуюся цель на большом расстоянии с полной точностью, еще раз продемонстрировала уровень наших инженерных возможностей, достигнутый благодаря интеграции головки самонаведения. Я благодарю всех своих коллег, внесших вклад в этот важнейший успех, который имеет лишь несколько примеров в мире и впервые был достигнут в нашей стране».



— Уникальная возможность, реализованная в Турции, имеет лишь несколько аналогов в мире



В рамках испытаний была проведена атака гиперзвуковой ракетой на свободно плавающий беспилотный морской аппарат/корабль, выбранный в качестве вражеского объекта. В ходе испытания с использованием боевой части с реальным боевым зарядом цель была захвачена головкой самонаведения и успешно уничтожена. В ходе огневых испытаний впервые баллистическая ракета поразила свободно плавающий беспилотный морской аппарат/корабль на море, что увенчалось полным успехом.

В ходе испытательного запуска впервые в Турции была осуществлена интеграция головки самонаведения в баллистическую ракету, и была успешно поражена движущаяся надводная цель. Беспилотный морской аппарат длиной около 7 метров, имитирующий небольшую рыбацкую лодку, был сбит ракетой TAYFUN BLOK-3 на очень высокой скорости и уничтожен с хирургической точностью.



Ракета TAYFUN, разработанная компанией ROKETSAN, специализирующейся на технологиях ракет, ракетных комплексов и боеприпасов, представляет собой высоконадежную ракетную систему, способную поражать цели на больших глубинах.



Благодаря скорости полета, достигающей гиперзвуковых значений, ракета TAYFUN не подвержена воздействию средств противовоздушной обороны, а высокая точность поражения позволяет предотвратить нежелательные побочные повреждения.