Проекты, в которых среди подрядчиков будут турецкие ASELSAN, ROKETSAN, STM и TÜBİTAK, в ближайшие годы сформируют основу архитектуры сдерживания Альянса - глава Управления оборонной промышленности администрации президента Турции Халук Гёргюн

Турецкая оборонная промышленность усилит НАТО Проекты, в которых среди подрядчиков будут турецкие ASELSAN, ROKETSAN, STM и TÜBİTAK, в ближайшие годы сформируют основу архитектуры сдерживания Альянса - глава Управления оборонной промышленности администрации президента Турции Халук Гёргюн

Турецкие оборонные компании примут участие в проектах, которые станут основой архитектуры сдерживания НАТО. Об этом заявил глава Управления оборонной промышленности администрации президента Турции Халук Гёргюн в сообщении о Форуме оборонной промышленности, проходящем в Анкаре в рамках 36-го саммита глав государств и правительств НАТО.

Гёргюн сообщил, что в рамках Форума оборонной промышленности НАТО 2026 года были подписаны соглашения по направлениям, которые страны-члены будут развивать совместно. Речь идет об ударных возможностях, интегрированных системах противовоздушной и противоракетной обороны, космических и разведывательно-наблюдательных возможностях, критически важном сырье для оборонной промышленности, а также превосходстве НАТО в области беспилотных летательных аппаратов.

«Проекты, в которых среди подрядчиков будут ASELSAN, ROKETSAN, STM и TÜBİTAK, в ближайшие годы сформируют основу архитектуры сдерживания альянса», - заявил Гёргюн.